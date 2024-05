Cette fois Mbappé remercie le président du PSG et l'Emir du Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans sa première déclaration publique depuis sa fameuse vidéo officialisant son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a profité de la remise du trophée UNFP de meilleur joueur pour remercier tout le monde, et cette fois il n'a pas oublié Nasser Al-Khelaifi et l'Emir du Qatar.

S'il n'a pas encore annoncé son prochain club, Kylian Mbappé a dit tout le plaisir qu'il avait pris durant toute sa carrière en Ligue 1, avouant que c'est une nouvelle page qui s'ouvrait désormais à l'étranger. Le numéro 7 du PSG s'est ensuite lancé dans une longue liste de remerciement, ce qui était forcément très attendu suite à la polémique engendrée par l'oublie de Nasser Al-Khelaifi lors de sa fameuse vidéo. S'il a brièvement remercié « le président » du Paris Saint-Germain, il a longuement salué l'émir du Qatar.

« Je pars la tête haute. Mais je n'aurais jamais pu le faire sans Monaco, et bien sûr le PSG, où j'ai cotôyé des joueurs d'exception. Je remercie l'ensemble des gens du club, que ce soit le coach qui m'a toujours fait confiance, le staff, le staff médical, tous les gens du club, la direction sportive et le président. L'actionnaire qui m'a fait confiance, son altesse l'émir qui est venu me chercher à 18 ans et qui a misé sur moi. Merci à tous les gens qui sont là aussi. Tous ici vous avez eu une influence sur la carrière que j'ai eu en L1. Les adversaires m'ont donné la force de me surpasser. Je regarde tous les matchs. Ça va me manquer. Ce qui arrive est très excitant. Je suis là pour remercier et rendre la confiance qu'on m'a donnée. Je remercie ma famille qui m'a toujours soutenu, dans les bons et les mauvais moments. Mon père voulait que je marque l'histoire du championnat avant de partir. Merci à tous. C'était un long chemin et je suis très content », a confié Kylian Mbappé, qui a reconnu que le Parc des Princes allait lui manquer. Interrogé par Marie-José Pérec sur une possible participation aux Jeux Olympiques de Paris, Mbappé a reconnu que cela n'était pas simple, mais que cela n'empêcherait pas les JO d'être un événement incroyable.