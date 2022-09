PSG : Lionel Messi et Paris, c'est enfin le grand amour

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Double buteur ce vendredi soir face au Honduras, Leo Messi marche sur l'eau depuis quelques semaines. De bon augure pour son pays, mais aussi le PSG.

Leo Messi avait connu de grands changements la saison passée. Le septuple Ballon d'Or quittait son club de toujours, le Barça, pour rejoindre le PSG. Pour ne rien arranger, Messi n'avait pas fait la préparation avec le club de la capitale. Résultat, une première saison difficile avec le PSG et des critiques en tout genre de la part de fans et d'observateurs. Mais depuis le début du nouvel exercice, la Pulga est rayonnante. Avec les champions de France, Messi en est déjà à 6 buts et 8 passes décisives en 11 matchs disputés toutes compétitions confondues. A chacune de ses prestations, Messi éblouit le jeu. Ce fut encore le cas ce vendredi entre l'Argentine et le Honduras.

Leo Messi, les aveux sur le PSG

ABSOLUTELY RIDICULOUS GOAL BY LIONEL MESSI!pic.twitter.com/RU89tY4h7t — Roy Nemer (@RoyNemer) September 24, 2022

L'ancien du Barça, auteur d'un doublé, a régalé. En zone mixte après la rencontre, Leo Messi est revenu sur son début de saison et sur ce qui a changé par rapport à la saison passée. TyC Sports rapporte notamment comme propos : « Cette année est différente, je suis arrivé avec un esprit différent. Je me sens bien, je me sens différent de l’année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l’ai déjà dit. J’ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l’aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ». Voilà qui est clair et qui devrait rassurer les fans du PSG sur les futures intentions et les motivations de Lionel Messi cette saison.

Car en plus de la Coupe du monde avec l'Argentine, le génie argentin a aussi prévu de faire passer un message avec les champions de France. Prochain match pour l'Albiceleste, mercredi face à la Jamaïque, l'occasion de confirmer ce regain de forme à deux mois du Mondial au Qatar. Du côté du Paris Saint-Germain, on doit évidemment se réjouir des propos de Lionel Messi, lequel a montré de très belles choses depuis le début de saison, même si probablement Christophe Galtier doit surtout croiser les doigts pour que le numéro 30 du PSG rentre sans aucune blessure et en forme de ces deux matchs joués de l'autre côté de l'Atlantique. Et cela alors que Nasser Al-Khelaifi a le désir de prolonger le contrat de la légende argentine.