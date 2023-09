Le PSG contacte Kevin De Bruyne ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a dans son viseur un certain Kevin De Bruyne. Le club de la capitale s'en est rapproché en vue d'un passage à l'action l'été prochain.

Luis Campos l’a prouvé avec ce mercato estival 2023, il aime quand les choses se déroulent selon le plan prévu, même si cela met parfois plusieurs mois à se mettre en place. L’Equipe avait ainsi révélé que le dirigeant portugais travaillait ses cibles, notamment par le biais de leurs agents, pendant de longues semaines afin de pouvoir agir au bon moment et prouver que l’intérêt du PSG n’est pas soudain. C’est comme cela que le champion de France a réussi un mercato plutôt convaincant, raflant toutes les cibles espérées en dehors de Bernardo Silva. L’ailier portugais est parti pour prolonger à Manchester City, même si un départ n’est jamais bien loin car une clause abordable devrait être insérée dans son futur contrat.

La valeur de De Bruyne en baisse, le PSG sur le coup

Mais à l’heure actuelle, l’information chaude porte sur l’intérêt du Paris SG pour un autre joueur de Manchester City. Et il est au moins aussi important que Bernardo Silva. Il s’agit en effet de Kevin De Bruyne. La situation du meneur de jeu belge a attiré l’attention du club parisien, qui a bien vu que son contrat se terminait en juin 2025, et qu’il n’y avait pour l’heure aucune base de discussion sur une prolongation. Résultat, à la fin de la saison, l’ancien de Wolfsburg sera à un an de la fin de son contrat. Il n’y a pas encore le feu tant De Bruyne porte le jeu des Citizens et est indispensable, mais le PSG a tout de même décidé de se rapprocher de l’agent du Diable Rouge, annonce le média espagnol Todo Fichajes.

L’idée pour Paris est bien évidemment de réaliser un gros coup l’été prochain en se plaçant pour faire hésiter le milieu de terrain offensif si jamais il avait d’autres propositions ou la volonté de prolonger à Manchester City. A l’heure actuelle, De Bruyne est intouchable, mais à 32 ans, il doit aussi se poser la question de signer un dernier énorme contrat dans sa carrière. En 2019, le Belge était valorisé à 150 millions d’euros. Avec son âge plus avancé et un contrat qui a désormais bien vécu, son prix n’est, selon les estimations, plus que de 70 millions d’euros. Une somme que le PSG peut largement mettre, même si les joueurs d’expérience sont moins nombreux à signer à Paris ces derniers temps. En tout cas, après le départ de Neymar, le club de la capitale s’offrirait clairement un joueur capable de mener le jeu des Parisiens et de servir un Kylian Mbappé qui n’est pas certain d’être encore là la saison prochaine.