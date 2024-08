Le PSG cherche un pigeon anglais pour Carlos Soler

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Carlos Soler ne sera pas retenu par son club en cas d’offre intéressante. Cela tombe bien, plusieurs clubs de Premier League ont montré leur intérêt pour le milieu de terrain espagnol.

Le Paris Saint-Germain s’active enfin dans ce mercato estival 2024. Le club de la capitale va enregistrer très prochainement le renfort du milieu de terrain João Neves, en provenance de Benfica contre un chèque de 70 millions d’euros. Un renfort de poids pour le milieu de terrain de Luis Enrique, particulièrement mécontent des profils dont il avait à sa disposition l’an dernier. Une arrivée qui peut, d’une certaine manière, inciter plusieurs joueurs du même poste à aller voir ailleurs. Recruté en 2022 en provenance de Valence, Carlos Soler n’a jamais présenté les garanties suffisantes à Christophe Galtier puis à Enrique d’être un titulaire en puissance. Après à peine plus de soixante matchs sous la tunique parisienne, le joueur espagnol ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante et plusieurs équipes ont manifesté leur intérêt, notamment en Premier League. Après Aston Villa, c’est West Ham qui envisage de tenter une offensive pour recruter le joueur de 27 ans.

West Ham souhaite faire une offre au PSG en fin de mercato

There is still a chance Carlos Soler of PSG could sign towards the end of the window. @ExWHUEmployee — IronsHome (@Irons_Home) August 3, 2024

D’après les médias anglais, et notamment West Ham Central, les Hammers ont prévu de faire une offre pour le PSG en fin de mercato, mais le fait que la formation londonienne s’intéresse à Soler n’est pas une surprise. Le nouveau club de Julen Lopetegui souhaite renforcer son milieu de terrain, et l’affaire de paris sportifs dans laquelle est impliqué Lucas Paqueta peut contraindre le vainqueur de la Ligue Europa Conférence 2023 de signer un autre joueur à ce poste. Actif ces derniers jours avec les signatures à venir de Guido Rodriguez et Niclas Füllkrug, West Ham veut se rattraper une saison ratée et souhaite à nouveau se mêler à la course à l’Europe en Premier League. Soler, lui, est de plus en plus critiqué par les supporters, malgré ses huit buts et huit passes décisives depuis son arrivée en France. Les dirigeants, eux, seront à l’écoute dans les négociations pour un joueur qui a encore trois ans de contrat dans la Capitale.