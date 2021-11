Le PSG champion d’Europe ? Duluc douche les espoirs parisiens

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La dernière prestation collective du PSG à Leipzig, dans la lignée d’un début de saison poussif, n’a pas rassuré. Les Parisiens n’arrivent pas à augmenter le niveau qui est loin des espérances. Loin aussi d’un potentiel vainqueur de Ligue des Champions selon Vincent Duluc.

Seul le résultat compte. Une devise sûrement soigneusement inscrite et encadrée dans le salon de Didier Deschamps. Une notion de plus en plus récitée aussi à Paris. Car, depuis le début de la saison, le PSG affiche un rendement très intéressant comptablement avec 31 points sur 36 possibles en championnat avec une seule défaite. En Ligue des Champions, les Parisiens sont invaincus avec huit points sur 12, une victoire sur Manchester City et une deuxième place solide dans la course aux huitièmes. Toutefois, les prestations sont loin d’être abouties avec un jeu collectif parfois quelconque, une défense très fébrile et des stars pas forcément à niveau convenable. Tous ces éléments ont encore été visibles mercredi lors de la 4e journée de Ligue des Champions à Leipzig lors de laquelle les Parisiens ont ramené un 2-2 de leur voyage allemand. Dominé par le cinquième de Bundesliga, le PSG a offert un match inquiétant dans le contenu mais pas du tout rédhibitoire pour ce candidat déclaré à la victoire finale. Un sacre qui semble difficile à imaginer pour Vincent Duluc.

Une C1 ? Impossible pour ce PSG

Pour le journaliste de l’Équipe, ce n’est pas une impression de l’instant. Le PSG de Mauricio Pochettino n’est simplement pas armé pour la gagne. « En jouant comme ça, évidemment le PSG ne peut pas remporter la Ligue des Champions et ça va au-delà de la défense… C’est tout ! C’est collectivement ! Pochettino en moins d’un an n’a rien trouvé ! Pour moi ce n’est donc pas lié à la défense, c’est tout qui m’inquiète ! Je pense que soit Pochettino va partir, et tout va se déclencher, soit il va rester et quelque chose se déclenchera. Ils ne peuvent pas continuer à être aussi médiocre dans le jeu et dans la prestation collective. Là en ce moment c’est insuffisant et la défense n’est pas seule responsable de ce qui arrive… », analyse t-il. Mauricio Pochettino en prend encore pour son grade. Toutefois, l’exemple de ses prédécesseurs, comme Thomas Tuchel, a montré que gagner pour un entraîneur du PSG n’était lui pas impossible avec un autre club.