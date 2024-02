LdC ‍: Le PSG champion d'Europe, c'est l'année ou jamais

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Moins fort que les années précédentes aux yeux de nombreux observateurs, le PSG a pourtant un très gros coup à jouer dans cette Ligue des Champions 2024 selon Daniel Riolo.

Mercredi soir, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ont pris fin avec les matchs Porto-Arsenal (1-0) et Naples-Barcelone (1-1). Globalement, aucune équipe européenne n’a impressionné lors de cette première manche, si ce n’est Manchester City et le Real Madrid, qui semblent légèrement au-dessus des autres équipes. Pour le reste, le niveau est assez homogène comme le prouvent d’ailleurs les résultats très serrés avec peu d’équipes qui comptent plus d’un but d’avance avant le match retour. Parmi les équipes qui ont un petit matelas et une réelle option pour la qualification en quart de finale avant le match retour, on retrouve le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Real Sociedad sur le score de 2-0 au Parc des Princes. Malgré les doutes autour de l’équipe de Luis Enrique, c’est peut-être la bonne année pour réaliser un très beau parcours au vu de la faiblesse de la concurrence selon Daniel Riolo, qui a évoqué ce sujet sur l’antenne de RMC.

« Il faut être lucide sur ce que l’on regarde. Quand on regarde ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, tu es bien obligé de te dire que tu as vu un City qui reste à un très bon niveau technique et tactique, tu as vu un bon Real. Mais sur le panorama des 16 équipes que l’on a vu en 8es de finale, alors que la majorité des gens pensent que le PSG est moins fort que ces dernières années, on peut tous se dire que cette année avec un peu de bol au tirage et que tu ne tombes pas sur le Real ou City au tirage, c’est l’année ou tu peux faire un truc ! » a commenté Daniel Riolo, qui croit de plus en plus fortement que le Paris Saint-Germain a toutes ses chances de réaliser un beau parcours en Ligue des Champions. Certes, il faudra de la réussite pour éviter le Real Madrid ou encore Manchester City. Mais hormis ces deux équipes, le journaliste ne voit pas qui actuellement est au-dessus du champion de France en titre. Ce qui peut laisser de beaux espoirs pour la suite de la compétition dans la capitale.