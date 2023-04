Le PSG c’est la galère, Laurent Blanc soutient Galtier

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'OL s'est imposé sur la pelouse d'un PSG en totale perdition. Laurent Blanc, qui a connu cette situation une fois que la Ligue des Champions est terminée à Paris, compatit avec Christophe Galtier.

Pour son retour au Parc des Princes, Laurent Blanc n’aura pas manqué son match. Son équipe de l’OL, en grande difficulté en championnat, s’est imposée 1-0 face à un PSG qui s’écroule en cette deuxième partie de saison. Cela a commencé bien avant l’élimination en Ligue des Champions, mais comme souvent, la fin du rêve européen a mis un énorme coup de massue. Les joueurs sont démobilisés, et les supporters sont dégoûtés. Cela donne un mélange explosif qui rend l’équipe impossible à diriger. Christophe Galtier est impuissant et Laurent Blanc est bien placé pour le savoir. Cette formation du PSG est ingérable quand la Ligue des Champions est terminée.

Laurent Blanc torpillé après Manchester City

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France est bien placé pour le savoir, lui qui avait notamment eu à faire à une formation totalement désabusée après l’élimination face à Manchester City en 2016. Laurent Blanc avait été sifflé par le public du Parc des Princes, alors qu’il était avant cela adulé et venait de voir son contrat être prolongé. Le PSG est sans pitié, et c’est pourquoi le « Président » a tenu à apporter tout son soutien envers Christophe Galtier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Je connais les lieux, le club… Le problème quand l’objectif n’est plus accessible, on dirait que la saison n’existe plus, à tous les niveaux. On le sent, on le perçoit. Ici, quand la Ligue des champions s’arrête, on parle de la saison prochaine. C’est très difficile de remobiliser tous les joueurs pour le championnat. Christophe (Galtier) va y arriver mais c’est dur. Car cet environnement est dur et part dans tous les sens dans ces périodes-là. C’est dur à supporter. Il faut remotiver tout le monde. Il va y arriver, car l’orgueil des joueurs va reprendre le dessus. Cette période-là est délicate », a reconnu un Laurent Blanc qui a en tout cas su parfaitement profiter des difficultés du PSG.

Car si l’OL aurait pu prendre le bouillon dans un début de match à sens unique, ses joueurs ont ensuite su tout donner et installer le doute dans l’esprit des Parisiens, au point de retourner le public contre sa propre équipe. Un PSG démobilisé et un Christophe Galtier qui a donc beaucoup de travail s’il veut remettre son équipe dans le bon sens. Laurent Blanc peut aussi en parler en connaissance de cause, c’est parfois mission impossible à Paris.