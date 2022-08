Le PSG bouleverse tout pour cette pépite française

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Le PSG réalise pour le moment un mercato presque parfait. Mais il y a un point où les Parisiens piétinent encore. Trouver un défenseur central. Au vu de la situation de Wesley Fofana, le PSG va revoir ses plans.

Depuis qu'il a exprimé son désir de quitter Leicester à travers des story et autres initiatives sur les réseaux sociaux, Wesley Fofana est devenu l'un des joueurs les plus convoités du mercato. S'il est encore aujourd'hui à Leicester, c'est parce que les dirigeants anglais se montrent très gourmands en demandant près de 100 millions d'euros pour le joueur de 21 ans. Idéalement, le PSG comptait recruter Milan Skriniar en défense centrale. Le but de Luis Campos est de se former un quatuor défensif de très haut niveau en plus de Kimpembe, Sergio Ramos et Marquinhos. Mais le club de la capitale se heurte à des négociations très compliquées avec l'Inter Milan qui demande 70 millions d'euros pour laisser partir son défenseur slovaque. Un montant jugé trop élevé pour Paris qui doit encore vendre pour poursuivre son recrutement. Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, le PSG pourrait changer ses plans et se retourner vers Wesley Fofana dans un futur très proche.

Paris prêt à doubler Chelsea sur Fofana ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wesley Fofana (@lawestt_)

Si le dossier Wesley Fofana est aussi compliqué à réaliser, c'est également parce que Chelsea est sur le coup. Au départ, le PSG voulait se pencher sur le défenseur français lors du prochain marché des transferts estival. Mais vu l'insistance des Blues pour le joueur de Leicester, Paris va devoir changer de stratégie. Ben Jacobs explique que le PSG pourrait passer à l'action durant ce mercato, par peur de voir l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne rejoindre le club londonien. Chelsea semble prêt à débourser la somme exigée par les Foxes, alors le PSG va devoir se montrer encore plus persuasif pour ne pas subir un nouvel échec en défense centrale.