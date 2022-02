Le PSG bichonne Neymar, Di Maria va être dépité

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le 11 de départ se dessine pour le match retour face au Real Madrid. Et Di Maria ne va pas aimer ce qui s'apprête à se passer au PSG.

Enfin de retour après plus de deux mois d’absence, Neymar compte bien mettre à profit les prochains matchs du PSG pour retrouver la forme. S’il a marqué contre Nantes, le meneur de jeu parisien est encore loin d’être aussi vif que nécessaire pour faire des différences et peser sur les rencontres. Le Paris SG va le bichonner pour le remettre sur pied, et lui redonner du rythme lors des prochains matchs, à commencer par la réception de Saint-Etienne ce week-end et le déplacement à Nice le 5 mars. Deux rencontres qui doivent remettre le Brésilien en confiance, et en faire un titulaire en puissance contre le Real Madrid pour le 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. C’est ce qui se dessine aux yeux de Mauricio Pochettino, et pour Le Parisien, il ne fait aucun doute que la victime est déjà connue.

Di Maria le 4e larron du PSG

Il s’agit d’Angel Di Maria, qui est toujours la quatrième larron de l’attaque, devant certes Mauro Icardi, mais derrière les trois superstars. Titulaire lors du match aller, l’Argentin n’a pas réussi à faire parler sa patte gauche, et il semble se diriger vers la sortie en fin de saison. Et comme Mauricio Pochettino n’a jamais vraiment voulu intégrer Angel Di Maria à son milieu de terrain, l’ancien du Real Madrid va s’asseoir sur le banc de touche s’il n’y a pas de gros pépins d’ici le 9 mars prochain.

🧐 L’attaque Mbappé Messi Neymar est-elle la meilleure du monde ? pic.twitter.com/5JiAHiARTh — Media Parisien (@MediaParisien) February 22, 2022

L’autre doute qui persiste consiste finalement le milieu de terrain. La bonne prestation de Danilo Pereira contre les Espagnols provoque pour le moment l’hésitation de Pochettino. L’entraineur du PSG lui préfère Idrissa Gueye, mais la solidité et la taille du Portugais, ainsi que sa capacité à défendre bas, voire à prendre place en défense centrale, sont des atouts pour l’ancien capitaine du FC Porto. Au moins, le Paris SG s’offre un choix de luxe pour savoir qui est le plus performant, et avec une équipe proche d’être au complet et en très bonne forme. Il restera ensuite le dossier épineux des gardiens de but, mais ça, le PSG commence à être habitué à la gestion alternative de Pochettino qui choisit en fonction du feeling et de la forme parmi ses deux gardiens de classe mondiale.