Le PSG attaqué pour Achraf Hakimi au mercato ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Énorme durant la Coupe du monde avec le Maroc, Achraf Hakimi suscite de nombreuses convoitises dans l’optique du prochain mercato estival.

Taulier du Maroc durant la Coupe du monde, Achraf Hakimi a totalement assumé ce statut en réalisant de très grosses performances au Qatar cet hiver. De nouveau excellent face à la France mercredi soir, le latéral droit du PSG a livré une belle bataille avec Kylian Mbappé. Assurément, le Paris Saint-Germain peut se féliciter d’avoir dans ses rangs l’un des meilleurs joueurs du monde au poste de latéral droit, si ce n’est le meilleur. Et comme tous les grands joueurs, Achraf Hakimi est courtisé. A en croire les informations relayées par Calcio Mercato, le latéral du PSG fait l’objet d’un intérêt très prononcé de la part de l’un de ses anciens clubs. Il s’agit du Real Madrid, conscient que Dani Carvajal est plus sur la fin de sa carrière que sur le début et qui envisage de soumettre une offre rondelette au PSG pour le latéral marocain.

Le Real Madrid rêve de faire revenir Hakimi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Ces dernières années, Florentino Pérez a pris l’habitude de recruter l’une des stars de chaque Coupe du monde. Et si en 2022, le président du Real Madrid faisait le coup avec Achraf Hakimi ? C’est une possibilité selon le média, qui croit savoir que les Merengue sont très chauds pour faire revenir le défenseur du Maroc et du PSG. Il faudra néanmoins convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos de lâcher leur joueur, et ce ne sera pas une simple affaire pour le Real Madrid. Le dossier parait en effet impossible à boucler pour le Real dans la mesure où le natif de Madrid est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, où il est l’un des joueurs les mieux payés d’un vestiaire au sein duquel il fait l’unanimité. Ce n’est plus à prouver, Achraf Hakimi est le meilleur ami au PSG d’un certain Kylian Mbappé. On imagine donc assez mal comment le Real Madrid pourrait atteindre son objectif mais le rêve de Florentino Pérez est bien présent : faire revenir Achraf Hakimi à Bernabeu, trois ans après son départ pour l’Inter Milan.