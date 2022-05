Le PSG attaqué frontalement par Monchi

Lassé de son statut de remplaçant au PSG, le jeune Edouard Michut veut quitter Paris l'été prochain. Son profil intéresse de nombreux clubs et notamment le FC Séville du renommé directeur sportif, Monchi.

Les jeunes joueurs ont besoin d'accumuler du temps de jeu pour progresser. Edouard Michut l'a compris et il est bien décidé à changer sa situation. Formé au PSG et toujours membre de l'effectif parisien, ce jeune milieu offensif de 19 ans est barré par les stars comme Neymar ou Lionel Messi. Il n'a ainsi disputé que cinq petits bouts de match en Ligue 1 cette saison. Comme l'a révélé récemment l'Equipe, cela a assez duré et Michut veut quitter le club pour prendre son envol. Il faut dire qu'il est très prometteur, ayant joué dans toutes les équipes de France depuis les u16. En plus, son profil, comparé par certains à celui de Marco Verratti, plaît énormément en Europe.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le PSG, Edouard Michut a toutefois un bon de sortie pour cet été moyennant une offre convenable. Les prétendants sont nombreux avec l'Ajax Amsterdam, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen ou encore l'AS Monaco. Mais, c'est en Espagne que les offres sont les plus sérieuses. Le Real et le Barça ont coché son nom pour le mercato tout comme le FC Séville.

