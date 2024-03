Le PSG accroché par Reims, un leader au petit trot

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 25e journée

Stade : Parc des Princes

Score : PSG 2-2 Reims

Buts pour Paris : Yunis Abdelhamid (17e), Gonçalo Ramos (19e)

Buts pour Reims : Marshall Munetsi (6e), Oumar Diakité (45e)

Sans Kylian Mbappé, sur le banc au début du match, le PSG a été fortement bousculé par le Stade de Reims. Les Parisiens concèdent le nul quelques jours après leur qualification en 1/4 de finale de la Ligue des Champions.

📈 Un match riche en occasions... et en buts 📊 ! #PSGSDR pic.twitter.com/f5Cegx9gIX — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 10, 2024

Comme souvent après un match de Ligue des Champions, le PSG a été mis en difficulté. C’est le Stade de Reims, qui fait décidément mal aux Parisiens ces dernières années, qui a rapidement ouvert le score, suite à une grosse erreur d’Achraf Hakimi, convertie par Marshall Munetsi. Paris a ensuite facilement repris les devants, d’abord avec un but contre son camp de Yunis Abdelhamid, puis sur une réalisation de Gonçalo Ramos. Mais le PSG n’a pas été capable d’inscrire le but du break et juste avant la mi-temps, Oumar Diakité, très bien servi par Agbadou, a pu tromper Keylor Navas pour égaliser. Lors du second acte, c’est Yehvann Diouf qui a sauvé les siens devant Carlos Soler (63e). Entré à la 73e minute de la rencontre, Kylian Mbappé n’a pas été en mesure de se mettre en évidence pour offrir la victoire au PSG, malgré une frappe juste au-dessus de la barre (84e). Paris enchaîne un troisième match nul en championnat. Le club de la capitale reste leader de la Ligue 1 avec 10 points d’avance sur le Stade Brestois et ira à Montpellier lors de la prochaine journée, tandis que Reims, 9e, refera le FC Metz dans son antre.