Le PSG propose 110ME et finalement déchire son offre

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain en avait fait sa priorité numéro 1 et avait même proposé 110 millions d'euros à Naples, même face à l'intransigeance du club italien, le PSG a finalement prévenu le clan Kvaratskhelia que le transfert ne se ferait pas.

Depuis des semaines, le nom de Khvicha Kvaratskhelia était sur toutes les lèvres du côté des champions, Luis Enrique ayant prévenu Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi qu'il voulait faire venir l'attaquant géorgien de Naples. Et l'Euro 2024 avait fini par convaincre les habitués du Parc des Princes que l'entraîneur espagnol avait vu juste pour venir renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain. Alors, tandis que le propriétaire du club italien semblait entrouvrir la porte à un départ de la star géorgienne, le PSG a proposé 110 millions d'euros au Napoli pour Khvicha Kvaratskhelia.

Offre aussitôt refusée. Car entre temps, le club ce Serie A a embauché Antonio Conte et ce dernier a exigé que l'attaquant de 23 ans reste coûte. On le sait, le Paris SG a souvent eu l'habitude d'insister dans ce genre d'opération, et éventuellement de pousser le joueur à forcer son départ. Mais, à en croire le Corriere dello Sport, ce n'est pas le cas et le PSG aurait même définitivement abandonné l'idée de recruter Kvaratskhelia compte tenu de la fermeté de Naples.

Le PSG jette l'éponge pour l'attaquant de Naples

Le quotidien sportif italien révèle que jeudi, une nouvelle réunion a eu lieu à Milan entre les dirigeants du Napoli et le clan géorgien, et que si rien n'a été signé, le club a renouvelé son offre sans laisser la place à la moindre discussion. « Pour Naples et pour Conte, en effet, Kvaratskhelia est intransférable. Le PSG s'est désormais résigné (...) La proposition de Naples est de passer le salaire actuel de 1,8 million d’euros par an à 5 millions d’euros de base, plus les primes pour atteindre au-delà de 7 millions d’euros dans les années qui viennent. Le club attend la réponse définitive de Kvaratskhelia, mais les choses sont claires, soit il accepte, soit il refuse, mais dans ce cas en restant à son salaire actuel », précisent nos confrères italiens. En attendant, Antonio Conte a prévenu Khvicha Kvaratskhelia qu'il était attendu le 25 juillet prochain au camp d'entraînement de Naples, à Castel di Sangro. Le Paris Saint-Germain va donc devoir chercher ailleurs pour son renfort vedette du mercato estival 2024.