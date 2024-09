Le PSG a une arme fatale, il n'y a pas plus fort en Europe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG réalise un début de saison canon avec quatre victoires consécutives en Ligue 1. Dans un collectif bien huilé, des individualités comme Barcola, Dembélé ou Hakimi brillent.

Lors du mercato estival, Luis Enrique a fait le choix de ne pas recruter pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Sur le papier, cette décision de l’entraîneur du Paris Saint-Germain semblait risquée, au point de ne pas faire l’unanimité en interne puisque Luis Campos était favorable au recrutement d’un top buteur européen. Le début de saison canon du PSG donne pour l’instant raison au coach espagnol, car son équipe dégage une force collective impressionnante au sein de laquelle plusieurs individualités brillent tour à tour. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, qui totalisent déjà sept buts à eux deux en Ligue 1 cette saison en sont les principales illustrations.

Au-delà du talent individuel des deux ailiers parisiens, un élément est particulièrement déstabilisateur pour les adversaires : la connexion haut débit entre Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sur le côté droit. Cette doublette est incontestablement une force de ce PSG version Luis Enrique sur laquelle Laszlo Bölöni, ancien entraîneur du FC Metz interrogé par Le Parisien, a voulu insister. « Ce qui est dérangeant pour l’adversaire, c’est que lorsque l’un rentre, l’autre aime se projeter en attaque. Hakimi a cette facilité pour rentrer, servir d’appui comme un milieu de terrain, et c’est l’inverse qui se passe quand Dembélé utilise son pied gauche et lui ouvre le chemin. Ils ont une qualité technique très importante mais aussi la vitesse essentielle pour être impactant dans la projection » estime dans le journal francilien l’ancien entraîneur du FC Metz.

Le duo Dembélé - Hakimi salué au PSG

Dans ses colonnes, Le Parisien ne tarit pas d’éloge sur le duo formé par Hakimi et Dembélé puisque pour notre confrère Benjamin Quarez, ce duo « a peu d’équivalences en Europe » sauf peut-être le duo barcelonais formé par Lamine Yamal et Jules Koundé. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain a une véritable force sur ce côté droit et la volonté de Luis Enrique est désormais de voir une complémentarité aussi forte à gauche avec deux titulaires clairement installés, à savoir Barcola et Nuno Mendes. Pour cela, il faudra simplement que les blessures épargnent enfin le latéral gauche portugais, et cela devrait rouler comme sur des roulettes. C’est en tout cas que ce l’on peut souhaiter à ce PSG plus collectif que jamais en cette saison 2024-2025.