Le PSG a trouvé un défenseur en Premier League ‍!

Désireux de renforcer sa défense, la Paris Saint-Germain va être en concurrence avec un grand club européen au sujet d’un latéral droit prometteur évoluant à Chelsea. Un départ dès cet été n’est d’ailleurs pas à exclure pour ce joueur.

Le Paris Saint-Germain semble enfin passer la seconde sur le mercato. Le club de la capitale s’apprête à recruter William Pacho, défenseur central de l’Eintracht Francfort, contre un montant de 45 millions d’euros. Ce n’est pas tout, car le PSG espère recruter un latéral droit pour offrir une concurrence à Achraf Hakimi. Nordi Mukiele n’est pas forcément apprécié par Luis Enrique et la direction parisienne s’active sur le marché. Selon les informations de The Independent, le champion de France en titre est intéressé par le jeune Josh Acheampong, latéral droit évoluant à Chelsea. Le jeune joueur de 18 ans a disputé une rencontre de Premier League la saison dernière avec les Blues mais est surtout barré par la concurrence non négligeable de Reece James, le capitaine du club, et le joueur français Malo Gusto qui s’est affirmé comme une valeur sûre dans l’effectif de Mauricio Pochettino la saison dernière.

Le PSG et le Real Madrid à fond sur Acheampong

Ces dernières semaines, Chelsea s’est lancé dans une stratégie, revendre une bonne partie de ses joueurs formés au club. Après Ian Maatsen, Lewis Hall, Conor Gallagher et même Mason Mount la saison dernière qui ont rapporté pas mal d’argent, le club londonien ne voit pas forcément Acheampong comme un joueur ayant un avenir dans le groupe. Outre l’intérêt du PSG, le Real Madrid s’est également positionné sur ce dossier. Sous contrat jusqu’en 2026, Acheampong peut donc faire l’objet d’une approche de l’un de ses deux clubs dans les prochains jours. D’après la source, il faudra débourser environ 15 millions d’euros pour s’attacher les services de ce pur produit de la formation de Chelsea. Une vente est tout sauf improbable, car Chelsea possède un effectif bien fourni et a besoin de dégraisser, notamment car le champion d’Europe 2021 est dans le viseur de l’UEFA au sujet du fair-play financier. Un départ arrange ainsi toutes les parties, Chelsea ayant besoin de liquidités et Acheampong voulant certainement engranger du temps de jeu. Le PSG est fixé et sait à quoi s’y tenir dans ce dossier.