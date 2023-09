Le PSG a rassuré Mbappé, la stratégie gagnante du Qatar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Un temps annoncé sur le départ, Luis Campos a donné satisfaction pendant le mercato estival. Le conseiller football du président Nasser Al-Khelaïfi va bien poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain. Une décision qui pourrait bien influencer l’avenir de Kylian Mbappé, bientôt libre de tout contrat.

C’était sans doute le mercato de la dernière chance pour Luis Campos. Annoncé sur le départ cet été, le conseiller football du Paris Saint-Germain semblait fragilisé par ses erreurs. Ses deux premières périodes des transferts n’avaient pas donné satisfaction. Pas plus que son choix de nommer l’entraîneur Christophe Galtier en juillet 2022. Et pour ne rien arranger, le Portugais souhaitait adopter une méthode douce pour gérer le cas Kylian Mbappé, alors que le président Nasser Al-Khelaïfi préférait utiliser les grands moyens.

Campos n'est plus sur le départ

Ce contexte aurait pu le mener droit vers la sortie. Mais Luis Campos a finalement renforcé sa position. En effet, le quotidien Le Parisien affirme que le dirigeant n’est plus menacé. Au contraire, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco, sous contrat jusqu’en 2025, est plus que jamais installé dans la capitale. Luis Campos s’est rapproché de Nasser Al-Khelaïfi pendant le mercato estival. Les deux hommes ont travaillé ensemble sur plusieurs dossiers et le président valorise les opérations conclues par son conseiller, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs.

Enrique-Campos marchent main dans la main au PSG : « Deux cérébraux qui se sont bien trouvés »

➡️ https://t.co/LB92F0ls4U pic.twitter.com/YedZEiBdLd — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 27, 2023

Luis Campos a réussi à pousser de nombreux indésirables vers la sortie, dont certains qui possédaient des salaires encombrants. Le proche de l’agent de Jorge Mendes, également sur la même longueur d’onde que le coach Luis Enrique, a donc été rassuré par Nasser Al-Khelaïfi sur son avenir au Paris Saint-Germain. Cette situation ne pourra qu’aider à avancer dans les discussions avec Kylian Mbappé. Pour rappel, l’attaquant libre l’été prochain, et qui a jusqu’ici refusé de prolonger, est resté proche de Luis Campos. En plus du recrutement pertinent et du nouvel état d’esprit dans le groupe, l’international tricolore appréciera sûrement la place renforcée de son allié.