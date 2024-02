Le PSG a mis 90 ME, Kolo Muani voit une belle affaire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Plutôt décevant depuis sa signature l’été dernier, Randal Kolo Muani ne justifie pas les 90 millions d’euros (bonus compris) misés sur son transfert. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain compte bien inverser la tendance.

Luis Enrique peut toujours nous surprendre. Mais compte tenu de ses choix ces derniers mois, Randal Kolo Muani a de grandes chances de débuter le match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad sur le banc mercredi. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne fait pas partie de l’équipe type du coach espagnol, qui préfère aligner Kylian Mbappé en pointe contre sa volonté. Il est vrai que l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort a plutôt déçu depuis sa signature l’été dernier.

🚨 L'attaquant du PSG et de l'équipe de France se confie en exclusivité dans le nouveau numéro de Onze Mondial !https://t.co/RjHG4wQnia — Onze Mondial (@OnzeMondial) February 9, 2024

Recruté pour 90 millions d’euros (bonus compris), Randal Kolo Muani ne peut qu’accepter les commentaires à son sujet. « Je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG. Et les critiques font évoluer, c'est bon à entendre, a réagi le Français dans le magazine Onze Mondial. C'est comme les conseils. Il faut prendre en compte les critiques et s'améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C'est logique. Après, franchement, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à un tel impact en arrivant à Paris. » La recrue estivale espérait plus de patience pour un joueur en recherche de bonnes sensations.

Kolo Muani n'est plus aussi heureux

« J'ai besoin de confiance, a expliqué l’avant-centre formé à Nantes. Si un attaquant manque de confiance, il est forcément en difficulté. En Allemagne, j'étais en confiance, c'est pour ça que j'étais épanoui sur le terrain. Il faut juste que je sois heureux et en confiance. Et tout va rouler comme sur des roulettes. Aujourd'hui, je suis heureux. Mais je ne suis pas heureux comme en Allemagne. Au début, les critiques m'ont affecté. Je suis un humain, je ne suis pas un mur, ni un robot, j'ai des sentiments. Mais je ne suis pas triste. Je suis content d'être un joueur du PSG. Mais je pourrais être mieux. »

Randal Kolo Muani serait sans doute plus épanoui s’il entendait moins parler du prix de son transfert. « Il est important, a avoué le Parisien. Personnellement, il est dur à digérer. C’est une autre pression à assumer pour moi. Je digère petit à petit. Mais je vais te faire une confidence : avec le temps, les gens diront que c’était un bon prix pour Randal Kolo Muani. Je sais qu’en ce moment les gens disent : "90 millions pour Kolo Muani, c’est quoi ça ?". Moi je dis : "Ils verront", tout simplement. » A croire que l’international tricolore n’a pas perdu toute sa confiance.