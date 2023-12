Le PSG a les meilleurs supporters de France, Luis Enrique crie victoire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Arrivé l'été dernier sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a facilement fait oublier Christophe Galtier. Mais l'ancien entraîneur espagnol du Barça avoue avoir été sidéré du comportement des Ultras du PSG.

Luis Enrique a découvert la Ligue 1 en débarquant à Paris, même si le technicien connaissait l'ambiance du Parc des Princes qu'il avait fréquenté lorsqu'il était à Barcelone. Au moment où son équipe va aborder la deuxième partie de la saison avec un calendrier qui va s'accélérer puisque rien que la semaine prochaine, le PSG jouera deux matchs (contre le TFC dans le Trophée des champions et en Coupe de France face à Revel). A l'heure du bilan, le technicien de 53 ans, huitième entraîneur du Paris Saint-Germain depuis le rachat par le Qatar en 2011, ne masque pas que l'ambiance mise par les supporters parisiens est incroyable, que ce soit évidemment au Parc des Princes, mais également dans les stades adverses comme cela a par exemple été le cas à Dortmund en Ligue des champions.

Les supporters du PSG ne lâchent jamais leur équipe

Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Luis Enrique ne masque pas qu'il a été surpris de voir que même lorsque cela n'allait pas pour son équipe, les Ultras ne lâchaient rien. « Le Parc des Princes a été une découverte merveilleuse. Tout le monde dit tout le temps qu'ils ont les meilleurs supporters du monde, mais quand l'équipe perd, ils sifflent. Ici, à Paris, ce n'est pas le cas. Nous avons perdu des matches à l'extérieur, et j'entendais quand même nos supporters applaudir plus forts que les locaux. Le Parc, c'est quelque chose de grand, et il faut encourager nos supporters à nous soutenir encore et encore, pour qu'ils apprécient de venir nous voir jouer », a confié Luis Enrique.

Le tres parisien Bebel abat le Diable milanais pic.twitter.com/s3PbpnB5YG — François Denat (@francoisdenat) October 25, 2023

Il est vrai que cette saison le Paris Saint-Germain a retrouvé une frange plus active de supporters, les touristes qui venaient pour Neymar et encore plus pour Lionel Messi ayant disparu d'un seul coup. Et même si Nasser Al-Khelaifi a toujours le virage Boulogne à l'oeil, le président qatari du PSG a toujours voulu que les Ultras s'expriment au Parc des Princes, quitte à parfois payer quelques énormes amendes à l'UEFA ou la LFP pour des animations trop fumantes.