Le PSG a la star de l'Euro, son transfert est interdit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison globalement décevante avec le PSG, Fabian Ruiz crève l’écran à la surprise générale avec l’Espagne lors de cet Euro 2024. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale française.

Joueur adoré par Luis Enrique, Fabian Ruiz n’a toutefois pas réalisé une saison incroyable sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Malgré un statut de titulaire quasiment indiscutable, l’ancien milieu de terrain de Naples a trop souvent été neutre, pour ne pas dire décevant, ce qui lui a valu de nombreuses critiques de la part des supporters ainsi que des observateurs. En revanche, le milieu de terrain de la Roja crève l’écran avec l’Espagne lors de cet Euro 2024. Titulaire fiable du sélectionneur Luis de la Fuente aux côtés de Pedri et de Rodri, Fabian Ruiz enchaîne les buts et les bons matchs en Allemagne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

Une belle surprise sur laquelle souhaite capitaliser le PSG, non pas pour vendre l’international espagnol mais au contraire pour profiter de son regain de forme la saison prochaine. C’est ainsi que selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de se séparer de Fabian Ruiz, lequel ne figure pas sur la liste des transferts du club parisien pour la saison prochaine. A moins d’une « offre conséquente », l’ex-milieu relayeur de Naples ne bougera pas, et cela à la demande de Luis Enrique, qui compte sur lui pour les échéances à venir en 2024-2025. Souvent critique à l’égard du joueur ces derniers mois, Daniel Riolo semble comprendre cette décision et espère que Fabian Ruiz parviendra à afficher un niveau similaire au PSG par rapport à ce qu’il montre avec l’Espagne.

Le PSG veut garder Fabian Ruiz

« Sur Fabian Ruiz, on n’est pas aveugle. On est devant les matchs de l’Euro et on voit que c’est un autre homme. Il joue de façon complètement différente. Quand il est arrivé au PSG, celui qui le défendait beaucoup et qui disait que c’était un bon recrutement, c’était moi. Il y avait une base chez ce joueur que j’aimais beaucoup. L’année dernière et cette année, il a plus souvent été décevant que satisfaisant. Il y a probablement un contexte qui fait qu’il n’est pas encore épanoui au PSG. J’aimerais le voir jouer comme avec l’Espagne, décomplexé, sans peur. Il ose frapper au but avec la Roja, il peut jouer en 8 avec le PSG s’il a ce niveau, je serais content. N’oublions pas que ce joueur n’était pas à la Coupe du monde en 2022. Cette saison, il a été correct à Paris mais il n’a pas été bon » a lancé le journaliste de l’After Foot, qui attendra sans doute Fabian Ruiz au tournant la saison prochaine avec le PSG. Il faut dire qu’au vu des prestations du joueur avec l’Espagne, il y a de quoi se montrer exigeant pour les supporters du club parisien.