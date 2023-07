Le PSG a enfin la recette pour gagner la Ligue des Champions

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas forcément fière allure en ce début de saison, avec ses déboires internes. Mais une recrue en provenance du Real Madrid affiche un optimisme à toute épreuve lors de cette tournée au Japon.

C’est le problème du PSG depuis qu’il a été racheté par le Qatar, le titre en Ligue 1 ne suffit plus à son énorme appétit. Le club de la capitale veut régner sur l’Europe et a besoin pour cela d’aller plus loin en Ligue des Champions. Mais ce trophée lui échappe de manière sempiternelle et les déceptions s’enchainent sans que le recrutement hors norme ne vienne changer cette tendance. Ces derniers temps, avec des joueurs comme Neymar, Messi, Navas ou Sergio Ramos, le PSG avait décidé de piocher en Espagne pour récupérer des stars ayant déjà gagné la Ligue des Champions. Cela n’a pas empêché les ratés. Avec le coup de balai effectué cet été, l’espoir d’avoir enfin la bonne recette est toujours là en début de saison.

Asensio vise la Ligue des Champions chaque année

Si Luis Enrique prend beaucoup de lumière des projecteurs avec son arrivée en fanfare, la signature de Marco Asensio peut aussi compter. L’attaquant espagnol, qui ne cache pas à quel point il est ravi d’arriver à Paris où son statut sera bien plus important qu’au Real, met clairement son nouveau club dans les candidats à la victoire finale en C1. « Nous avons des conditions pour travailler que je n’ai jamais vu ailleurs. Il y a la volonté de créer une équipe avec de grands joueurs, un grand entraîneur, et comme j’ai pu le dire, une équipe pour donner du plaisir aux gens, pour les fans du PSG soient fiers de nous, et en espérant qu’on soit capable de leur donner beaucoup de plaisir. On a tout pour y arriver. La vérité c’est que c’est un trophée très difficile à gagner. Il faut parfois un concours de circonstance. Mais les joueurs sont là, nous avons le bon projet. En fait, c’est difficile, mais je crois que le PSG va toujours être un candidat pour gagner la Champions League, et cette année on va essayer de le faire », a livré l’attaquant espagnol, qui mise beaucoup sur sa complicité avec Luis Enrique pour être le nouveau leader de l’attaque parisienne. Avec un Neymar sur une jambe, un Lionel Messi parti et un Kylian Mbappé en bras de fer avec sa direction, cela ne sera pas de trop pour le PSG.