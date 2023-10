Le PSG a déjà son ticket pour la Coupe du monde des clubs

Dans : PSG.

Si le PSG court toujours après sa première Ligue des champions, le club de la capitale fait en tout cas partie des meilleures formations européennes. De quoi lui promettre une place de choix pour la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs.

Depuis quelques années maintenant, pas mal de changements interviennent dans le monde du football. On a récemment appris la création de la première édition de la Coupe du monde des clubs à 32, qui doit avoir lieu en juin 2025. Elle sera basée sur le format de la Coupe du monde classique, avec huit poules de quatre équipes. On comptera dans cette compétition 12 équipes venues d'Europe avec déjà pour sûr, les 4 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions : Chelsea en 2021, le Real Madrid en 2022, Manchester City en 2023 et donc un quatrième ticket si une équipe différente remporte l'édition 2024. Ensuite, pour les clubs restants, cela se jouera au coefficient UEFA...

Une place de choix attend le PSG ?

A ce petit jeu, le PSG a de grandes chances de faire partie de cette nouvelle Coupe du monde des clubs en 2025. En effet, le calcul sera fait sur les 4 dernières éditions. Et le PSG est pour le moment 5e dans la liste des 8 autres clubs pouvant obtenir une place qualificative via son coefficient UEFA. Voici d'ailleurs le classement actuel pour les équipes qualifiées :

1. Manchester City 103,000 points, vainqueur 2023

2. Real Madrid 93,000 points, vainqueur 2022

3. Bayern Munich 88,000 points, 1er billet par coefficient, 1er club allemand

4. Liverpool 80,000 points 2e billet par coefficient, 3e club anglais

5. Chelsea 79,000 points, vainqueur 2021

6. AS Roma 73,000 points, 3e billet par coefficient, 1er club italien

7. Villarreal 69,000 points, 4e billet par coefficient, 2e club espagnol

8. Paris Saint-Germain 68,000 points, 5e billet par coefficient, 1er club français

9. Inter 63,000 points, 6e billet par coefficient, 2e club italien

10. Benfica 59,000 points, 7e billet par coefficient, 1er club portugais

11. RB Leipzig 58,000 points, 8e billet par coefficient, 2e club allemand