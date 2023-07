Harry Kane bloqué, le PSG est dégoûté

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Harry Kane est l'un des renforts possibles pour le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Mais, les champions de France se heurtent aux dirigeants de Tottenham, lesquels sont déterminés à ne pas voir partir leur attaquant vedette.

Il va y avoir du mouvement dans le vestiaire du PSG, et sans même savoir si Kylian Mbappé sera transféré ou non au Real Madrid, on a appris la semaine dernière que Luis Campos avait une enveloppe de 200 millions d’euros rien que pour renforcer le secteur offensif. Deux noms sont évoqués pour venir s’ajouter à l’effectif parisien, il s’agit de Victor Osimhen et Harry Kane. Cependant, c'est bien l’attaquant anglais de Tottenham qui est tout en haut de la liste. Ce casting de luxe a pourtant connu un premier accroc. Le Bayern Munich veut aussi Harry Kane, et les Bavarois auraient même déjà négocié un accord avec le joueur anglais. Cependant, tandis que le Paris Saint-Germain n’a fait aucune offre officielle aux Spurs, le chèque tendu par le club allemand a été déchiré par Daniel Levy, le très gourmand président de Tottenham. Et ce dernier s’est même crispé.

Tottenham ne veut pas voir Kane partir

Même si le buteur anglais de 29 ans, formé à Tottenham, est tenté par un transfert afin de découvrir un nouveau pays et un nouveau club, son club de toujours a visiblement décidé de contrarier tout le monde. Ayant compris que le PSG était à l’affût et pourrait faire une offre colossale, et que le Real Madrid était aussi dans l'ombre, cela a commencé à s’agiter dans les bureaux londoniens. Sentant l’assaut se profiler pour celui qui a marqué 213 buts avec les Spurs depuis ses débuts en Premier League, et en accord avec son nouvel entraîneur, Ange Postecoglou, Daniel Levy aurait prévenu les dirigeants parisiens et munichois qu’ils pouvaient se tourner vers d’autres joueurs. A un an de la fin de son contrat avec Tottenham, Harry Kane ne sera pas vendu, et le patron du récent huitième de Premier League est déterminé. Sky Sports confirme cette position intransigeante et estime que Kane n'aura pas le choix, quitte à partir libre.

It goes without saying that the season didn't go how we wanted it to but I can only thank the fans for their relentless support all year. pic.twitter.com/8hNgpxVGkZ — Harry Kane (@HKane) May 28, 2023

Si le PSG a parfois été traité de Prison Saint-Germain par la presse espagnole lorsque le club français a refusé les départs de Marco Verratti, Neymar ou bien évidemment Kylian Mbappé, Tottenham a visiblement choisi la même stratégie. À en croire la chaîne sportive anglaise, Daniel Levy est prêt à prendre le risque de voir partir libre son joueur le plus valorisé, même si le président du club londonien pense intimement pouvoir aboutir à un accord pour prolonger Harry Kane durant sa dernière année de contrat. Une stratégie qui a déjà fonctionné dans d'autres clubs, mais qui est assurément dangereuse, surtout au moment où l'offre du PSG pourrait se situer autour de 100 millions d'euros. De quoi faire réfléchir, mais à priori pas le patron des Spurs.