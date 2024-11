Le PSG a acheté la DNCG, il répond à cette rumeur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'annonce de la sanction de la DNCG contre l'OL a suscité bien des commentaires, et notamment sur le fait que le Paris Saint-Germain pourrait tirer les ficelles, après avoir notamment recruté la fille du président de la DNCG.

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion a semé la panique chez les supporters lyonnais, car après le passage de John Textor, elle a décidé de lourdement sanctionner leur club préféré. Pour le propriétaire de l'OL les choses sont claires, derrière cette décision, il y a l'ombre du PSG, John Textor ayant évoqué des pressions mises sur la DNCG par « un grand club lié au Qatar ». Une déclaration qui a inévitablement engendré des commentaires et des accusations.

Dans la foulée de ces propos, Romain Molina balançait sur sa chaîne que la fille du président de la DNCG travaillait pour le Paris Saint-Germain, même si dans la foulée, le journaliste précisait que la décision prise contre l'OL n'avait rien à voir avec cela. Le mal était fait, et les regards se sont tournés vers Jean-Marc Mickeler, le patron de la DNCG. Ce dernier a tenu à mettre les choses au point, s'offusquant qu'on puisse mêler sa fille à cette histoire.

La fille du patron de la DNCG bosse au PSG

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le responsable du gendarme financier du football répond à cette polémique sur une proximité trop proche avec le PSG. « À aucun moment, je n'ai interféré, directement ou indirectement, dans son recrutement. Ces insinuations cherchent à créer une polémique là où il n'y en a aucune. Elles s'attaquent à une jeune femme sélectionnée sur ses mérites après un processus exigeant, mettent en doute mon intégrité, et tentent de discréditer la DNCG, une institution qui œuvre avec impartialité et rigueur au service de la régulation financière du football francais », a riposté Jean-Marc Mickeler, forcément écoeuré que l'on puisse remettre en cause les qualités professionnelles de sa fille. Lesquelles lui ont valu d'être recrutée par le Paris Saint-Germain.