Le prestige du Barça ou l’argent du PSG, Messi a vite choisi

Largement au-dessus des limites salariales imposées par la Liga, le FC Barcelone n’a pas pu prolonger le contrat de Lionel Messi cet été. Désespéré, le président Joan Laporta a même prié pour que l’attaquant argentin décide de jouer gratuitement, en abandonnant l’offre alléchante du Paris Saint-Germain.

Les semaines passent et le FC Barcelone ne parvient toujours pas à digérer le départ de Lionel Messi. Il faut dire que les Blaugrana vivent un début de saison compliqué en Liga comme en Ligue des Champions. L’absence de l’Argentin laisse un grand vide dans l’équipe de Ronald Koeman. A tel point que l’on ignore si le Barça parviendra à conserver une place dans le haut de tableau en championnat. Forcément, la situation affecte les supporters qui se demandent si Joan Laporta a vraiment tout tenté pour valider la prolongation de Lionel Messi. Ce qu'il promettait avant son élection. C’est pourquoi le président du FC Barcelone s’est de nouveau justifié sur les ondes de la RAC1.

La pression du PSG

« On n'était pas en mesure de respecter l'équilibre salarial, a répété le dirigeant ce vendredi. A ce moment, on ne pouvait pas avoir la marge nécessaire. On avait obtenu les premiers résultats de l'audit et cet investissement aurait pu nous mettre en danger. Le Barça est au-dessus de n'importe quel joueur. » Y compris au-dessus de la Pulga, à qui Joan Laporta ne peut évidemment pas en vouloir. « Je ne suis pas fâché en ce qui concerne Messi parce que je l'apprécie, a confié le président. Mais quand on a vu que ce n'était pas possible, il y a eu une certaine déception des deux côtés. Je sais qu'ils (Messi et son père Jorge, qui est aussi son agent, ndlr) avaient très envie de rester, mais ils avaient beaucoup de pression à cause de l'offre qu'ils avaient reçue. »

En effet, Joan Laporta soupçonne le Paris Saint-Germain d’avoir transmis sa proposition bien avant la non-prolongation de Lionel Messi au Barça. « Tout indique qu'il avait déjà reçu l'offre du PSG. Tout le monde savait qu'il avait déjà une offre très importante, a assuré le patron catalan, comme pour rejeter toute responsabilité. A aucun moment je n'ai pensé à faire marche arrière. Je pense que je fais ce qu'il y a de mieux pour le Barça. Personne ne peut mettre l'institution en danger. » Il n’empêche que Joan Laporta espérait secrètement s’en sortir grâce à un geste improbable de sa star.

Messi sans salaire, le Barça y a cru

Tenez-vous bien, le dirigeant aurait aimé que Lionel Messi refuse l’offre juteuse du Paris Saint-Germain pour accepter de jouer gratuitement en faveur de son club de coeur. « Si j'avais un dernier espoir, c'était qu'à la dernière minute Messi dise qu'il accepte de jouer gratuitement. Cela m'aurait plu et cela m'aurait convaincu. Je suppose que la Liga l'aurait accepté, a imaginé Joan Laporta. Mais on ne pouvait pas demander cela à un joueur de son niveau. J'y ai pensé parce que je le connais, il a intégré l'équipe première avec moi, j'ai beaucoup aidé sa famille... Il savait qu'on lui devrait de l'argent quand l'économie du club irait mieux. »

Le président du Barça peut toujours jouer la carte des sentiments, son rêve était tout simplement irréalisable. L’attaquant argentin avait déjà accepté de diviser son salaire par deux et s’est sûrement senti trahi lorsque son supérieur lui a annoncé la mauvaise nouvelle au moment où les deux parties devaient officialiser leur accord. Après avoir blâmé la précédente direction, menée par Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta accuserait presque Lionel Messi et le Paris Saint-Germain pour la mauvaise gestion financière de son club…