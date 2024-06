Le plus grand fiasco de l’histoire de l’Angleterre, le PSG est sur le coup

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG pense sérieusement à Marcus Rashford pour faire oublier Kylian Mbappé. En Angleterre, on prévient Paris de regarder la dernière saison du joueur de Manchester United.

Même si le PSG a fait savoir que le collectif passait avant tout et que cela représentait une nouvelle ère après les stars Mbappé, Messi et Neymar, le mercato va devoir permettre de compenser le départ de l’attaquant français. Un joueur de renom est espéré, ou au moins un élément capable de faire des différences et de marquer des buts. L’intérêt du PSG pour Marcus Rashford date de plusieurs années, Nasser Al-Khelaïfi ayant même dragué l’attaquant anglais lorsqu’il marchait sur l’eau à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Des tentatives ont eu lieu, notamment à l’été 2021 et le suivant, sans parvenir à faire fléchir Manchester United et le joueur, très attaché à son club.

Maintenant que sa cote a sérieusement baissé avec une saison décevante et une absence de sélection par Gareth Southgate en vue de l’Euro, le PSG pourrait récupérer l’attaquant des Red Devils a un prix réduit. L’intérêt renouvelé pour Marcus Rashford a été dévoilé par Talk Sport et confirmé en France. « Concernant Marcus Rashford, je confirme qu'en effet le Paris-Saint-Germain s'intéresse à nouveau au joueur. Ils ont bien pris des renseignements lors des négociations avec ManchesterUnited pour Ugarte », a livré notamment le compte spécialisé PSGInside-Actus.

Rashford n'est plus un top joueur

En tout cas, contrairement aux années précédentes, Manchester United ne devrait pas se montrer trop gourmand, ou s’opposer à toute approche pour le joueur anglais. Sa valeur a grandement baissé, et lui qui jouissait d’une très belle image auprès du public et des médias, s’est fait cartonner à plusieurs reprises. Notamment cette phrase impitoyable du consultant écossais Graeme Souness, sans pitié à l’égard de Marcus Rashford et surtout de son évolution. « Qui sont les joueurs et les dirigeants à Manchester United qui essayent de recadrer Rashford ? Personne. Sir Alex Ferguson n’aurait pas géré sa carrière comme ça. Maintenant, il a 26 ans, et je pense qu’on est parti pour finir sa carrière comme l’une des plus grandes déceptions de l’histoire du football anglais, en se basant sur les qualités qu’il possède. Il a tout, à part peut-être dans la finition où il peut s’améliorer, mais sinon il a tout. Maintenant pour la suite de sa carrière, je pense qu’il doit s’en aller. Ce n’est plus un top joueur », a dénoncé le consultant trois fois vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool. Le PSG sait au moins à quoi s’en tenir s’il veut poursuivre cette piste jusqu’au bout.