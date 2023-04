Le pire PSG de l'histoire, Daniel Riolo assume à 100 %

Dans : PSG.

La crise est bien présente au PSG, battu par l’OL dimanche soir (0-1) au terme d’un match très inquiétant pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Pour Daniel Riolo, jamais le PSG n'était tombé aussi bas, même quand il luttait pour son maintien en L1.

Deux semaines après la défaite contre Rennes, le Paris Saint-Germain a enchainé une deuxième défaite consécutive au Parc des Princes, cette fois contre l’Olympique Lyonnais (0-1). Dimanche soir, l’équipe de Christophe Galtier a livré une prestation très décevante contre celle de Laurent Blanc, et l’inquiétude est de mise dans les rangs parisiens alors que l’OM et Lens sont revenus ce week-end à seulement six points du PSG. La course au titre est relancée et à Paris, l’avenir de Christophe Galtier commence à poser question. Cela est totalement logique selon Daniel Riolo, qui estime que le champion de France en titre est actuellement le « pire » PSG de l’histoire.

Daniel Riolo sans pitié avec Christophe Galtier

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste s’est montré sans pitié avec les joueurs du PSG ainsi que l’entraîneur Christophe Galtier. « Galtier s'est trompé d'adresse, mais quelqu'un lui a donné l'adresse. On tape sur les joueurs, on tape sur tout le monde. Arrêtez d'avoir pitié de lui quand même. Le club ne ressemble à rien. Le niveau de jeu n'a jamais été aussi mauvais dans toute l'histoire du club. Il est quand même responsable de ce qu'on voit sur le terrain ! Il a des compétences. Il a eu une vie avant. Il a dirigé Lille, Saint-Étienne, il a dirigé des clubs. L'équipe ne ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de jeu, rien. À un moment donné, il est responsable, arrêtez d'avoir pitié » a pesté Daniel Riolo, absolument dépité.

Pour le journaliste, spécialiste de l’histoire du Paris Saint-Germain, les supporters du club parisien n’ont jamais aussi peu vibré au cours d’une saison que durant cet exercice 2022-2023. Même les heures les plus sombres de l’histoire du club ont davantage fait vibrer les supporters du PSG à en croire Daniel Riolo. « En 2007-2008, les supporters parisiens ont vécu beaucoup plus de bons moments et de meilleures émotions. Cette année-là, le PSG avait fait les deux finales de coupes. Il y avait beaucoup plus de vie et d'âme alors que ça reste l'une des pires saisons de l'histoire du club » analyse le journaliste. En ce qui concerne le titre, le Paris SG peut-il encore tout perdre ? La question ne se pose même pas tant la réponse est évidente selon Daniel Riolo, qui estime plus que jamais que Lens ou l’OM peut créer la sensation.

Le titre du PSG en grand danger ?

« Le titre ne dépend pas du PSG. J'avais dit si Marseille gagnait huit matchs sur dix, ils seront champions. Ça vaut aussi pour Lens désormais. Je pensais que le PSG ferait un nul contre Lyon et qu'ils perdraient les deux prochains. Ils ont perdu ce soir (dimanche) et ils jouent Nice et Lens. Je ne mets pas beaucoup d'argent sur une victoire du PSG dans un de ces deux matchs-là. S'ils ne sont qu'à trois points, comment Lens va aborder ce match ? C'est un tout autre état d'esprit. Ce sera une gestion pas simple. Le PSG est dans une situation catastrophique » craint Daniel Riolo, plus inquiet que jamais pour un Paris Saint-Germain qui va trembler jusqu’au bout dans la course au titre en Ligue 1. Ce que les supporters ne pensaient sans doute pas il y a encore quelques semaines…