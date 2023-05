Le pire joueur à prolonger, Rothen fulmine contre le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, le PSG a annoncé avoir prolongé son capitaine Marquinhos jusqu'en 2028. Un choix qui fait débat au vu des performances décevantes du Brésilien depuis plus d'un an. Jérôme Rothen y voit lui un terrible message en terme d'image pour le club.

Arrivé à Paris en 2013, Marquinhos est bien parti pour y rester jusqu'à la fin ou presque de sa carrière. Le défenseur central du PSG va poursuivre l'aventure pour cinq années supplémentaires. La nouvelle a été officialisée ce vendredi par le club parisien. Marquinhos est sous contrat au PSG jusqu'au 30 juin 2028. Une belle preuve de fidélité pour le Brésilien, soldat du club depuis 10 ans et amoureux sincère du maillot parisien. Toutefois, si certains supporters peuvent se réjouir d'une telle nouvelle, bien d'autres ne cachent pas leur frustration. Depuis plusieurs mois, Marquinhos n'est plus le solide défenseur qu'il était auparavant. L'élimination européenne de Madrid en mars 2022 a laissé des traces chez lui, mentalement comme sur le plan du jeu.

Marquinhos, une honte du PSG pour Jérôme Rothen

Chez les observateurs aussi, le débat a été intense après l'annonce du PSG. Dans les rangs des réfractaires à cette prolongation, on se dit que le club parisien aurait du le faire partir pour le remplacer par des défenseurs plus jeunes et plus talentueux. Jérôme Rothen, connu pour ne pas être le consultant le plus modéré à propos du PSG, n'y est pas allé de main morte sur RMC. Dans son émission Rothen s'enflamme, il a manié l'ironie et la colère pour décrire la carrière de Marquinhos au PSG. Pour lui, le Brésilien n'est ni le footballeur, ni l'homme adéquat pour les ambitions parisiennes.

🎙@RothenJerome : "Marquinhos, sur les 5 dernières années, c'est un point noir au Paris Saint-Germain. L'image qu'il renvoie quand tu es capitaine du PSG n'est pas possible." pic.twitter.com/ztBPbFCl6h — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 19, 2023

« Franchement, donnez moi tort. Mais, vu que Marquinhos ça fait 11 ans qu’il est là, bon bah lui il est responsable de rien en terme d’image. Il est capitaine du groupe. C’est lui qui devait prendre le relais au départ des Thiago Silva, des Ibrahimovic, des ceci cela etc. Rien, rien ! Ça a fait pschitt ça. […] Marquinhos, sur les 5 dernières années, c’est un point noir. Entre ses performances qui n’ont pas toujours été à la hauteur, il faut le reconnaître, et derrière l’image qu’il renvoie... Quand tu es capitaine du PSG et qu’à Monaco ils se font siffler, que tu es capable toi en tant que capitaine de dire à ton groupe de joueurs « Non, n’y allez pas, ils sont énervés ». Oh, ils étaient 2000 dans le parcage à Monaco ! Et tu es capitaine depuis 10 ans... », a t-il lâché passablement remonté contre la décision de la direction du PSG. Un signe de plus de la pression qui va peser sur les épaules de Marquinhos au PSG. Et la pression, le Brésilien a montré qu'il la supportait de moins en moins ces derniers temps.