Le Paris FC choisit son stade, le PSG va hurler

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris FC attaque sa deuxième partie de saison avec l'objectif annoncé de monter en Ligue 1. Le club de la famille Arnault négocie pour son futur stade, et le PSG risque d'être surpris.

Le championnat de Ligue 2 recommence ce vendredi, et le Paris FC, dauphine de Lorient, voudra repartir du bon à l'occasion de la réception de Martigues, dernier, au stade Charléty. Un peu dans le dur en fin d'année, l'autre club de la capitale va se renforcer au mercato, les nouveaux prioritaires du PFC voulant monter en Ligue 1 en fin de saison pour ne pas retarder le projet mené par Antoine Arnault.

Et dans ce projet, il y a évidemment celui de jouer dans un stade rénové, car si l'actuelle enceinte utilisée par la formation de Stéphane Gili sera aux normes Ligue 1 avec quelques petits changements à faire, il a clairement besoin d'un coup de neuf pour être au niveau du standing attendu par les nouveaux patrons. Un projet est dans les cartons, mais cela demandera du temps à faire, et c'est pour cela que les dirigeants du Paris FC négocient actuellement avec leurs homologues du club de rugby du Stade Français.

Le Paris FC se rapproche très près du PSG

Comme le confirme Le Parisien, des négociations ont débuté entre les deux formations pour que le Paris Football Club puisse jouer au Stade Jean-Bouin, propriété du Stade Français et qui est situé...à quelques mètres du Parc des Princes, juste derrière le virage Auteuil. « Les échanges avec le Stade Français sont réguliers. Mais il ne reste que cinq ou six mois pour lever les (nombreux) obstacles : changement de pelouse, manque à gagner pour le Stade Français qui pourra moins le louer et harmonisations des calendriers avec le PSG et le Top 14 », précise Laurent Pruneta.

A l'heure où le Paris Saint-Germain est toujours déterminé à quitter le Parc des Princes pour un stade ultra-moderne, si la mairie de Paris continue à refuser son offre d'achat du stade, voir son rival local s'installer à seulement quelques mètres du Parc, même provisoirement, serait inévitablement mal vécu. Car en cas de départ du PSG du Parc des Princes, le Paris FC est déjà prêt à postuler pour jouer dans l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud.