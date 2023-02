Le Parc c'est fini, le PSG lance les manoeuvres

Dans : PSG.

En raison d’un désaccord avec la ville de Paris au sujet du rachat du Parc des Princes, le PSG cherche un site pour la construction d’un nouveau stade.

Preuve d’un profond désaccord avec la ville de Paris quant au rachat du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain est officiellement à la recherche d’un site pour la construction d’un nouveau stade. A en croire les informations de L’Equipe, le PSG a mandaté un intermédiaire pour l’aider à trouver un site pour la construction de sa future enceinte, dans la perspective de son potentiel départ du Parc des Princes. Le quotidien national indique que c’est la société Legends qui a été chargée de cette étude par le club de la capitale. La société connait bien le milieu du football puisqu’elle a travaillé pour les plus grands clubs européens par le passé : le Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou encore Tottenham ont déjà eu affaire à cette société spécialisée.

Le PSG met un énorme coup de pression à la ville de Paris

Pour L’Equipe, cette démarche de la part du Paris Saint-Germain est une suite logique des évènements après le profond désaccord qui oppose le champion de France en titre à la ville de Paris au sujet du rachat du Parc des Princes. Pour rappel, la ville dont Anne Hidalgo est la maire refuse de vendre son stade alors que la direction du club parisien fait de son acquisition un préalable indispensable avant d’engager d’éventuels travaux pour en agrandir la capacité de 47.000 à l’objectif annoncé de 60.000 spectateurs. Dans le but d’apaiser le conflit et afin d’éviter que le PSG ne déserte le Parc des Princes, ce qui serait évidemment une catastrophe pour la ville de Paris, la mairie a prévu d’organiser un rendez-vous avec la direction du club dans le but de renouer le dialogue et possiblement de trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties. Quoi qu’il en soit, le coup de pression est là de la part du PSG et il est énorme, ce qui est susceptible de faire bouger les choses dans ce dossier.