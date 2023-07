Le nouveau Haaland au PSG, Luis Campos tente le coup

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG multiplie les pistes ces dernières heures pour venir renforcer son attaque. Et les champions de France ne sont pas à l'abri de signer quelques surprises.

Les champions de France ont accéléré le mouvement ces dernières semaines sur le marché des transferts. Le PSG a officialisé six recrues : Lee Kang In, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Cher Ndour et Manuel Ugarte. Mais ils ne seront pas les seuls à débarquer dans la capitale cet été, loin de là même. Selon les dernières indiscrétions, le PSG veut encore recruter un gardien de but mais surtout des éléments offensifs, dont un numéro 9. RMC affirme qu'Harry Kane est la piste numéro 1 et que Dusan Vlahovic fait figure de plan B. Mais le PSG n'en est pas à une surprise près et un jeune Danois pourrait être l'heureux élu.

Le PSG craque pour Højlund

Selon les informations de Fabrizio Romano, Rasmus Højlund intéresse le PSG. Le club de la capitale a apparemment pris la température ces dernières heures auprès de son équipe, l'Atalanta, pour voir si un deal était réalisable. Mais dans ce dossier, les champions de France partent avec beaucoup de retard. Le journaliste précise que Manchester United est le grand favori pour recruter Højlund. Le Danois de 20 ans aimerait beaucoup rejoindre les Red Devils et ne sera pas dur en affaires. Pour le moment, le club mancunien est concentré sur l'achat d'un gardien de but mais pourrait bien faire une offre par la suite. La saison passée avec la Dea, Højlund avait planté 9 buts en 32 matchs de Serie A. Avant-centre assez grand (1,91m), le natif de Copenhague pourrait être un point d'appui intéressant pour n'importe quelle formation, dont le PSG, qui souhaite pouvoir bénéficier d'un vrai numéro 9. A noter qu'Højlund, récemment annoncé dans les petits papiers de l'OM, est estimé à plus de 45 millions d'euros, un investissement conséquent mais dans les cordes des équipes intéressées.