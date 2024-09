Le Mondial des Clubs 2025 confirmé, le PSG sort le champagne

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

A la fin de la saison en cours, les trente-deux meilleures équipes du monde se retrouveront aux Etats-Unis pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs. Le Paris Saint-Germain participera à cette édition inédite du tournoi en Amérique.

La saison 2024/2025 est déjà bien entamée. Malgré les critiques de certains joueurs à l’égard d’un calendrier de plus en plus surchargé, les grands clubs ne vont pas être épargnés dans les prochains mois. Du 15 juin au 13 juillet prochains, la Coupe du Monde des clubs 2025 aura lieu sous un nouveau format différent, et contrairement aux années différentes, trente-deux équipes réparties sur différents continents vont s’affronter aux Etats-Unis, où douze stades qui organiseront les matchs ont été confirmés par la FIFA. Los Angeles, New York, Atlanta, Nashville, Cincinnati, Miami, Orlando, Washington et Philadelphie sont les heureux gagnants. Le Paris Saint-Germain, qui participera à cette prestigieuse compétition internationale, a communiqué sur la tenue de l’événement sur son site internet après la parution officielle des enceintes sélectionnées.

Le PSG évoque le déroulement de la compétition

La FIFA a dévoilé les 12 stades qui accueilleront les matches de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 aux États-Unis. 🗞️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2024

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est réjoui de la tenue d’une telle compétition, tout comme le Paris Saint-Germain qui a volontairement voulu accentuer sur la nouvelle formule qui verra l’élite du football mondial s’affronter pendant quatre longues semaines intenses sur le continent américain pendant l’été : «Le tirage au sort aura lieu en décembre, car deux équipes sur les 32 manquent encore à l’appel : l’une d’entre elles viendra d’Amérique du Sud et l’autre représentera le pays hôte. Ces 32 équipes seront ensuite réparties en huit fantastiques groupes de quatre», peut-on lire sur le site internet du club. Une initiative qui peut ravir les supporters, qui pourront voyager dans les prochains mois pour aller voir leur équipe favorite dans une compétition comme la Coupe du Monde des clubs qui n’a jamais été disputée sous cette formule. L'enthousiasme du PSG n'est toutefois pas partagé par ses propres supporters, même si Luis Enrique a confié qu'il trouvait cette idée géniale à ses yeux.