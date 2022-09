Le mercato du PSG n'est pas fini, ça va s'enchainer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a vu un grand nombre de joueurs partir lors du dernier mercato estival. Et la vague de départs n'est sans doute pas encore totalement terminée.

Depuis son arrivée au PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier réalise un gros travail. L'ancien du LOSC, avec le soutien total de Luis Campos, a su redonner de l'allant aux Franciliens. Si les résultats sont là, la manière l'est également. Le collectif s'exprime et propose du beau football quand les plus grosses individualités, représentées par Kylian Mbappé, Neymar Jr et Leo Messi, sont très inspirées. De bon augure pour la suite de la saison et le début de la Ligue des champions. Une compétition à laquelle ne participera pas Mauro Icardi. L'attaquant argentin, placé sur la liste des indésirables du PSG depuis de nombreuses semaines, semble enfin avoir trouvé un point de chute.

Le mercato n'est pas fermé partout

Mauro Icardi has not been named in PSG's #UCL squad. With various windows still open (Turkey, Portugal, Qatar, Mexico and more) PSG anticipate 2-3 more departures next week. — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 4, 2022

Si on l'annonce proche de la Turquie et de Galatasaray, Icardi était présent ces dernières heures... à Miami (Etats-Unis). Mais son cas devrait se débloquer prochainement, alors que le club stambouliote est proche d'un accord de prêt avec le PSG pour l'ancien de l'Inter. C'est du moins ce qu'indique le journaliste Nicolo Schira. Selon l'Italien, le club de la capitale prendrait en charge 5 millions d'euros sur le salaire de 8 millions d'euros que touche Icardi depuis sa signature au PSG. L'Argentin est même attendu mardi en Turquie, veille de sa visite médicale. Mais le départ prochain d'Icardi ne devrait pas être le seul la semaine prochaine à Paris. D'après Ben Jacobs, les champions de France vont voir partir entre deux et trois joueurs en plus de l'ancien Milanais. Cela devrait concerner des jeunes joueurs du centre de formation, en prêts ou en transferts définitifs, alors que ces derniers sont en quête de temps de jeu pour continuer leur progression. Rafinha, lui, est parti il y a quelques heures dans le club d'Al Arabi au Qatar, après avoir résilié son contrat. Pour rappel, certains championnats ont encore leur mercato estival ouvert, comme la Turquie, le Portugal, le Qatar ou encore le Mexique.