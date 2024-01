Le mercato du PSG chamboulé, Luis Campos repart en mission

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lundi, le PSG a officialisé la signature du défenseur Lucas Beraldo pour 20 millions d’euros. En revanche, le club parisien n’a pas encore confirmé la signature de Gabriel Moscardo, pour qui un problème au genou a été détecté à la visite médicale.

Le milieu de terrain des Corinthians devait lui aussi s’engager au Paris Saint-Germain pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros hors bonus. En revanche, la visite médicale ne s’est pas déroulée sans accroc et un problème a été détecté au niveau du pied gauche du joueur de 18 ans. Sa signature au PSG n’est pas officiellement remise en cause… mais pour l’heure, elle n’a toujours pas été annoncée. A priori, Gabriel Moscardo va bel et bien s’engager à Paris, même s’il sera absent trois mois en raison d’une opération chirurgicale.

Ce contre-temps ne remet pas en cause le projet à long terme du PSG avec Gabriel Moscardo, mais il chamboule les plans du club parisien à court terme. Et pour cause, cette signature répondait à un besoin urgent aux yeux de Luis Enrique à un poste où l’entraîneur de Paris estime qu’il n’a pas assez de solutions derrière Ugarte, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Vitinha. C’est ainsi que selon L’Equipe, cette blessure du milieu de terrain brésilien pourrait pousser l’état-major du Paris Saint-Germain à chercher un nouveau joueur dans ce secteur de jeu durant le mercato hivernal.

Kalvin Phillips prochaine recrue du PSG cet hiver ?

Un renfort d’autant plus urgent que Kang-in Lee va s’absenter durant le mois de janvier en raison de la coupe d’Asie des Nations. Autant dire que pour Luis Enrique et Luis Campos, la venue d’un renfort au milieu de terrain dès cet hiver est indispensable. Reste maintenant à voir sur quelles pistes vont se diriger les deux hommes forts du PSG alors que le club de la capitale a déjà dépensé 40 millions d’euros au mois de janvier. Lundi soir, la presse anglaise a lancé le nom de Kalvin Phillips, remplaçant à Manchester City et qui figurerait tout en haut de la short-list de Paris, qui va néanmoins devoir se battre avec Newcastle pour recruter l'international anglais. Quoi qu'il en soit, les prochaines semaines s’annoncent agitées au PSG, qui avait pourtant fait le nécessaire en anticipant très tôt les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo afin de satisfaire son entraîneur.