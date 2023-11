Le Melon Saint-Germain, Dominique Sévérac torpille le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Transparent à Milan et de nouveau battu à l'extérieur, le PSG inquiète et pourrait bien se faire éliminer. Il faudrait une prise de conscience chez les joueurs, ce qui ne risque pas d'arriver d'après le constat terrible de Dominique Sévérac.

Placé dans un groupe relevé cette saison en Ligue des Champions, le PSG est en grand danger à deux journées de la fin. En cause ? Les deux défaites en déplacement à Newcastle et au Milan AC, où non seulement le résultat a été négatif, mais la manière de faire s’est révélée inquiétante. Les Parisiens sont transparents à chaque déplacement, et cela ne date pas que de cette saison, le mal étant jugé profond avec notamment le nul à Lisbonne qui leur a coûté la première place de leur poule lors du précédent exercice, et bien sûr la défaite 2-0 à Munich en match éliminatoire. Mais pourquoi le PSG, parfois si convaincant à domicile comme face à Dortmund ou au Milan AC, est tellement en difficulté en déplacement ?

Marquinhos et Mbappé pointés du doigt

Le constat est implacable pour Dominique Sévérac, pour qui les joueurs pensent vraiment qu’ils ont les capacités d’imposer leur jeu sans forcer en déplacement, alors qu’ils devraient justement se surpasser pour aller chercher des victoires importantes. Tout est dans l’attitude pour le suiveur du PSG, pour qui à l’image de Kylian Mbappé qui ne fait que rarement les efforts pour aider l’équipe sur le plan défensif, les joueurs de Luis Enrique sont atteints d’une terrible melonite. « Marquinhos et ses coéquipiers se pensent supérieurs grâce à leur technique ou les stars qui les escortent mais refusent l’intensité des combats, inhérente à la Ligue des champions. Ils se comportent souvent comme des sénateurs, esquivant les duels, limitant les courses, abandonnant les compensations. Ils rechignent à se faire mal et ne savent pas répondre à l’impact mis par leurs hôtes, systématiquement survoltés », a balancé le journaliste du Parisien, pour qui le problème du PSG est vraiment lié au comportement de ses meilleurs joueurs, pas vraiment en adéquation avec l’engagement nécessaire en Ligue des Champions.

Une analyse impitoyable qui stigmatise deux hommes : Marquinhos incapable de sonner la révolte et Mbappé qui se coupe de l’effectif en jouant sa partition en solo, sans aider ses coéquipiers et sans vraiment se mêler au coeur du jeu. Deux soucis que Luis Enrique va devoir régler rapidement, sous peine de ne même pas passer les phases de poule si cela continue, ce qui serait une première dans l’histoire du PSG version Qatar.