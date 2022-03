Le fiasco de Madrid, le PSG prépare une terrible réponse

Le Paris Saint-Germain est déjà en train de travailler sur l'avenir et son prochain mercato. De fortes transactions sont prévues comme l'arrivée d'un cadre de la défense du Barça et l'un des meilleurs milieux de terrain français du moment.

Années après années, le Paris Saint-Germain veut continuer de piller le FC Barcelone. Après les arrivées de Neymar pour 222 millions d'euros en 2017, de Léo Messi l'été dernier et un éventuel rapatriement d'Ousmane Dembélé cet été, le club parisien veut aller piocher en défense et l'intéressé se nomme Ronald Araujo, d'après Diario Sport. Très performant, l'Uruguayen de 23 ans est devenu un titulaire indiscutable de la charnière catalane. Très apprécié par un autre Ronald, Koeman, et son successeur Xavi, le défenseur barcelonais a déjà joué 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le Barça, dont 24 comme titulaire. Sous contrat avec les Blaugranas jusqu'en juin 2023, le défenseur de la Celeste (6 sélections) n'a toujours pas prolongé malgré une première offre de la direction à trois millions d'euros annuels, finalement refusée. Le Paris Saint-Germain surveille son cas de près comme d'autres cadors européens déjà auteurs d'une première offre, Chelsea et Manchester United. Financièrement, le Barça est limité donc pas en position de force pour négocier.

Paris Saint-Germain had Marcus Rashford name in their list as option [not the only one] to replace Kylian Mbappé last summer in case of deal agreed with Real Madrid. 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PSG



No new/fresh contacts with PSG as of now - Rashford is considering his future and it will take time.