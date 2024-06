PSG ‍: Le coup de sang de Nasser, tout vole en éclats

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du PSG prend une tournure complètement différente depuis que Nasser Al-Khelaïfi a fixé des contours qui changent tout. La première liste de Luis Campos est grandement dissoute.

La saison est désormais finie depuis une semaine au Paris SG, qui peut déjà se baser sur une certitude importante avec le maintien en place de Luis Enrique. Ce dernier voit même ses pouvoirs être augmentés avec un avis à écouter en vue de recrutement de cet été. Et dans le même temps, l’entraineur espagnol a même entamé les discussions en vue d’une prolongation, ce qui démontre son importance. Mais le maitre à jouer dans cette période estival, derrière Luis Campos, c’est bien Nasser Al-Khelaïfi qui fixe les grandes directions à suivre. Et concernant le mercato estival du PSG il y a un très grand changement qui balaye de nombreuses pistes en cours.

8 joueurs virés de la liste

Dans la foulée de l’été 2023, où les stars étrangères s’étaient vues indiquer la sortie pour faire place aux internationaux français ou grand espoirs nationaux, le rythme va s’accélérer en ce sens en 2024. Selon les informations du compte spécialisé PSGInside-Actu, le président du PSG a balayé d’un revers de mains de nombreuses pistes étudiées par les recruteurs parisiens afin de faire comprendre que le but n’était pas une nouvelle fois d’empiler les joueurs étrangers. Ainsi, que les joueurs soient étrangers, trop chers, pas dans le profil de Luis Enrique, ou peu désireux de rejoindre Paris, le club de la capitale a décidé de couper court à toutes discussions.

Dans ces conditions, des pistes sont désormais jugées obsolètes. Celles qui menaient notamment à la machine à but suédoise Viktor Gyökeres (Sporting), Rafael Leao (Milan AC), Bruno Guimaraes (Newcastle), Victor Osimhen (Naples), Kephren Thuram et Jean-Clair Todibo (Nice), Mohamed Simakan (Leipzig) et Jérémy Frimpong (Leverkusen) tandis que la piste menant à Leny Yoro est pas loin d’être abandonnée devant la préférence du joueur d’aller au Real Madrid. Des décisions fortes qui correspondent donc à la volonté de Nasser Al-Khelaïfi d’arrêter de mettre des sommes folles sur des joueurs peu confirmés, comme cela avait été le cas l’an dernier avec Manuel Ugarte, Randal Kolo-Muani ou Gonçalo Ramos, qui avaient coûté plus de 200 millions à eux trois.

Une volonté politique et une leçon retenue, le mercato du PSG pourrait donc réserver de grosses surprises cet été, notamment sur des pistes citées de longue date et qui sont désormais à l’abandon.