Le contrat de Messi au PSG fuite, les chiffres fous !

Par Guillaume Conte

Lionel Messi est arrivé gratuitement au Paris SG cet été, mais il a réussi à négocier un salaire colossal, qui va encore augmenter.

Le club français a eu du mal à en croire ses yeux quand il a vu les négociations entre le FC Barcelone et la star argentine échouer et le club catalan clamer directement sur ses réseaux qu’il lui était impossible d’offrir un contrat digne de ce nom à son légendaire numéro 10. A 34 ans, l’Argentin n’a pas mis longtemps à trouver un nouveau point de chute puisqu’en moins de deux semaines, son arrivée au PSG a été ficelée. Il faut dire que le sextuple Ballon d’Or a trouvé, en plus d’ambitions sportives plus élevées, des conditions financières qui lui permettent de conserver un incroyable salaire. Même s’il a du revoir ses prétentions à la baisse par rapport aux 70 millions d’euros par an qu’il touchait au FC Barcelone, Lionel Messi s’en tire à très bon compte, c’est le cas de le dire.

Le salaire de Messi augmente dès la 2e année !

L’Equipe dévoile ce samedi les dessous de son contrat signé avec le PSG, pour un salaire de 30 millions d’euros net la première année, puis 40 ME la seconde, et encore 40 ME lors de la dernière année en option. Un contrat avec un salaire qui va à la hausse, alors que Lionel Messi aura 36 ans lors de sa dernière année. D’habitude, les émoluments vont plutôt dans l’autre sens avec l’âge qui avance, mais le PSG n’a rien voulu refuser à l’Argentin. Y compris ce qu’il avait pourtant refusé à Neymar, puisque dans sa prolongation jusqu’en 2025, le Brésilien a vu son salaire être, hors prime, à niveau dégressif sur la dernière année. Ce ne sera pas de Lionel Messi, qui va gagner 110 millions en trois ans. Et ce n’est bien évidemment pas tout.

A l’image du deal qu’il avait trouvé avec le FC Barcelone pour sa longévité au club, Jorge Messi a négocié une prime de fidélité pour son fils. Même après la première année, s’il continue à évoluer sous le maillot du Paris SG une saison de plus, ce sont 15 ME brut qui tomberont dans ses poches, peu importe son niveau, sa réussite ou son palmarès avec Paris. Il aura un autre bonus de la même envergure s’il reste une troisième saison au PSG.

Ce salaire et ce bonus lui permettent ainsi de devenir le numéro de l’effectif du PSG, malgré ce contrat revu à la baisse par rapport à ses habitudes barcelonaises. Et pourtant, comme le révèle le quotidien sportif, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas eu besoin de faire une proposition hors-sol pour convaincre Lionel Messi. Tout le monde avait eu vent des difficultés économiques du FC Barcelone, et notamment des efforts demandés aux joueurs sur leur salaire. Lionel Messi avait accepté de baisser le sien de plus de 50 %, pour atteindre les 30 ME par an. Le PSG s’est aligné sur cet « effort » réalisé par le numéro 10 blaugrana, ni plus ni moins. Si le Barça avait pu payer, ou avait été autorisé par la Liga à agrandir sa masse salariale, Messi serait resté en Catalogne.

Les sponsors débarquent pour Messi

Mais le PSG n’a eu besoin que de faire la même proposition, avec les garanties bancaires en plus. Des sommes assez inouïes pour un joueur de 34 ans, mais le Paris Saint-Germain ne se plaint pas. Les ventes de maillot ont décollé, les réseaux sociaux et les audiences du club ont explosé, tandis qu’un sponsor de cryptomonnaie a fait péter la banque pour s’afficher avec le PSG et Lionel Messi, devant le plus gros sponsor de l’histoire non présent sur le maillot. De quoi faire passer la pilule, même si, avec les charges et les impositions, le salaire de Lionel Messi est quasiment impossible à réellement récupérer pour le club de la capitale.