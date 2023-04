Le bourreau du PSG pour succéder à Christophe Galtier ?

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le PSG vit une fin de saison bien terne. Si le titre de Ligue 1 n'est pas encore acquis, les dirigeants parisiens songent déjà à remplacer Christophe Galtier.

Lors de son arrivée au PSG, le pacte ambitieux convenu avec les joueurs stipulait que Galtier voulait terminer la saison invaincu en Ligue 1. Quelques mois plus tard, Paris ne compte que 6 points d'avance sur Lens et l'OM, à neuf journées de la fin du championnat. Le PSG version 2022/2023 était pourtant plein de promesses au début de la saison. Mais depuis le début d'année, le club de la capitale n'est plus que l'ombre de lui-même. Forcément, l'avenir de Christophe Galtier est très incertain. Selon les informations de RMC Sport, même si Paris parvient à remporter son onzième titre de champion de France, l'ancien coach de l'OGC Nice sera remercié. Le PSG cherche donc un nouvel entraîneur et pourrait se résoudre à enrôler son bourreau de la récente Ligue des Champions, Julian Nagelsmann.

Le PSG étudie la possibilité de recruter son bourreau

Récemment licencié du Bayern Munich, malgré la double victoire contre le PSG en C1, Nagelsmann a pris la porte du club bavarois à cause de plusieurs problèmes internes, notamment avec certains cadres du vestiaire. Bien que son talent soit incontestable, le PSG se méfie des dégâts que peut poser le jeune coach allemand. Son profil est assez similaire à celui de Thomas Tuchel, unique entraîneur à avoir emmené le PSG en finale de la Ligue des Champions et qui avait ensuite été licencié à cause d'un différend avec la direction parisienne.

Outre Nagelsmann, RMC Sport affirme que le PSG suit également Antonio Conte, Luis Enrique ou encore José Mourinho. Trois entraîneurs reconnus. Si les deux premiers sont sans club, Mourinho est en place avec l'AS Roma et courtisé par le Real Madrid. Zinédine Zidane est également sur la liste mais le PSG n'arrive toujours pas à attirer l'ancien milieu de terrain. Nagelsmann est l'un des choix les plus crédibles. Reste à savoir si Paris va prendre le risque avec le sulfureux ex-entraîneur du RB Leipzig.