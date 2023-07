La carrière ratée de Verratti, Riolo indique là où tout a dérapé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Promis à un grand avenir dès son plus jeune âge, Marco Verratti a confirmé les attentes placées en lui sans atteindre le niveau maximal auquel il aspirait. Un goût d'inachevé pour un joueur aussi talentueux. Daniel Riolo dévoile les raisons d'un échec.

S'il est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du PSG avec 416 matchs disputés, Marco Verratti aurait pu aller beaucoup plus haut. Et pas forcément à Paris. L'Italien a connu de grandes joies avec le club de la capitale mais aussi des déceptions, soit liées à des blessures ou à des méformes comme en Ligue des Champions. Ou sa fameuse hygiène de vie qui ne serait pas irréprochable. Bien qu'il soit considéré comme un milieu de terrain de classe mondiale, l'ancien joueur de Pescara aurait certainement pu faire mieux. À 30 ans, Marco Verratti va avoir du mal à franchir un nouveau cap, alors que sa condition physique n'est toujours pas assez saine et que des clubs exotiques commencent à lui faire les yeux doux. Pour Daniel Riolo, la genèse de cette carrière ratée remonte en 2017. Au moment où le futur vainqueur de l'Euro militait pour quitter le PSG afin de rejoindre le FC Barcelone. Paris avait alors bloqué son joueur qui ne s'est peut-être jamais remis de ce transfert raté.

Riolo explique les raisons de l'échec Marco Verratti

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

« Si Marco Verratti était allé au FC Barcelone en 2017, je suis sûr qu'il n'aurait pas le niveau qu'il a actuellement. Probablement que sa carrière a souffert de son non transfert à l'époque. Retenir les joueurs alors qu'ils veulent partir en leur mettant une rallonge financière, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la gestion de club » a assuré le chroniqueur lors de l'émission After Foot sur RMC Sport. Daniel Riolo estime que Marco Verratti aurait pu devenir un joueur encore meilleur s'il avait rejoint les Blaugranas il y a six ans. Depuis, le meneur de jeu est resté dans son confort à Paris et n'a pas évolué, tout en obtenant un statut de cadre, presque intouchable. Le PSG est enfin ouvert pour un départ mais il est peut-être trop tard pour Verratti qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2026 et qui est courtisé par Manchester City ou l'Atletico Madrid. La volonté du PSG à conserver l'Italien a probablement freiné sa carrière.