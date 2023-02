Le Bayern confirme, le PSG ment sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que le Paris Saint-Germain annonce Kylian Mbappé absent, le Bayern Munich reste méfiant. Son entraîneur Julian Nagelsmann pense toujours que l’attaquant parisien, touché à la cuisse, pourrait disputer le huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi.

Comme Sadio Mané du côté du Bayern Munich, Kylian Mbappé manquera le huitième de finale aller de la Ligue des Champions prévu mardi au Parc des Princes. L’attaquant du Paris Saint-Germain, victime d’une lésion à la cuisse à Montpellier (victoire 3-1) le 1er février, a besoin de trois semaines pour reprendre la compétition. Soit une de trop pour réintégrer le groupe de Christophe Galtier à temps. Mais l’estimation n’avait pas convaincu l’entraîneur bavarois Julian Nagelsmann, prêt à miser sur un coup de bluff du Paris Saint-Germain.

Nagelsmann n'y croit toujours pas

« Je ne pense pas qu'il sera absent, réagissait le coach allemand. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet du PSG. Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent jouer au poker. Je me prépare pour le match comme s'il allait jouer. » Depuis, la tendance n’a pas changé pour Kylian Mbappé. L’international tricolore guérit rapidement, mais pas suffisamment pour envisager un retour mardi. De toute façon, Christophe Galtier refuse de prendre le moindre risque. « La santé du joueur passe avant tout, a-t-il confié ce vendredi. D'autant plus que la saison est encore longue. »

Suffisant pour convaincre son homologue du Bayern Munich ? Toujours pas ! A quatre jours du choc, l’entraîneur du champion d’Allemagne a confirmé ses doutes. « J’ai lu beaucoup de choses concernant mon "attaque" qui n’en était pas une. Si on inverse la réflexion, et que Mbappé joue, tout le monde aurait dit : "Nagelsmann est un idiot !". Je dis juste que je me prépare à ce qu’il joue, a-t-il expliqué avant d’évoquer le cas Lionel Messi. Il y a beaucoup de pression sur les deux équipes. Le PSG est meilleur avec Messi et Mbappé. Mais ils ont aussi de bons remplaçants et une profondeur de banc. Je prépare mon équipe comme s’ils allaient jouer. » Touché aux ischios à Marseille (défaite 2-1) mercredi, l’Argentin sera bien présent.