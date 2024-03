LdC ‍: Mbappé se réveille, le PSG tremble de bonheur ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Reale Arena (Saint-Sébastien)

Real Sociedad-PSG 1-2 (aller 0-2)

Buts : Merino (89e) pour la Real Sociedad ; Mbappé (15e, 56e) pour le PSG

Comme à l'aller, le PSG a donné une leçon de réalisme à la Real Sociedad. Les Parisiens l'ont emporté 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, contesté depuis deux semaines par Luis Enrique. Le PSG retrouve les quarts, trois ans après.

Un PSG et un Kylian Mbappé au bord de la crise de nerfs étaient attendus au tournant dans le chaudron d'Anoeta. Menée 2-0 sur la double confrontation, la Real Sociedad devait enflammer le début de match pour revenir. Néanmoins, comme à l'aller, la Real Sociedad n'arrivait pas à convertir sa bonne circulation de balle en occasions franches. C'était plutôt le PSG qui créait le danger en première période. Servi par Mbappé, Barcola butait sur Remiro (10e). Finalement, la star parisienne se chargeait seul de faire la différence. Trouvé en profondeur, il se jouait des défenseurs avant de placer la balle dans le petit filet opposé. Mbappé était proche du doublé à la demi-heure mais Remiro réalisait un bel arrêt du pied.

MBAPPÉ OUVRE LE SCORE POUR LE PSG ! 😍



L'attaquant français trop fort face à la défense de la Real Sociedad ! 😱#RSOPSG | #UCL pic.twitter.com/chq84W3Aks — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2024

Ce n'était que partie remise pour Mbappé. Lancé à la limite du hors-jeu, il allait tromper Remiro en fermant comme souvent son pied pour une frappe premier poteau. La Real Sociedad poussait en fin de match pour revenir au score. Barrenetxea voyait son but de la tête être refusé pour hors-jeu (63e). Les Basques étaient maladroits, ne profitant pas d'une relance ratée de Donnarumma. Puis, l'Italien s'interposait du pied sur un tir à bout portant (79e). Finalement, Merino réussissait enfin à tromper Donnarumma, offrant au club basque son premier but en deux matchs. Le PSG s'impose 2-1 et retrouve les quarts pour la première fois depuis 2021.