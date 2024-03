LdC ‍: Le PSG défiera l'Atlético ou Dortmund en cas de qualification

Dans la foulée du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG a appris le nom de son éventuel adversaire en demi-finale.

L'UEFA organisant désormais le tirage au sort de la totalité de la C1 à l'occasion de celui des quarts de finale, le Paris Saint-Germain sait désormais que s'il élimine le FC Barcelone au prochain tour, alors il affrontera le vainqueur du quart de finale entre l'Atlético de Madrid et Dortmund. Avantage possible pour le PSG, il recevrait au match retour de cette demi-finale encore virtuelle.

Semi-finals 👇



Atlético or Dortmund 🆚 Paris or Barcelona

Arsenal or Bayern 🆚 Real Madrid or Man City #UCLdraw pic.twitter.com/fBFSZKnbQv