Le PSG retrouve le FC Barcelone en quart de finale ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est ce vendredi qu'avait lieu au siège de l'UEFA le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Pour le PSG, il s'agira d'un remake puisque Paris affrontera le Barça.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé la Real Sociedad, le Paris Saint-Germain attendait avec impatience le tirage au sort des quarts de finale, et d'une éventuelle demi-finale puisque les deux étaient organisés ce vendredi midi à Nyon (Suisse). Avec sept adversaires de haut niveau (Arsenal, FC Barcelone, Dortmund, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Manchester City et Real Madrid), le PSG savait que la partie ne serait pas facile au prochain tour. Mais John Obi Mikel, en charge du tirage au sort a eu la main lourde pour deux favoris, puisque Madrid affrontera Manchester City. Le Paris Saint-Germain aura sur sa route...le FC Barcelone. En cas de qualification, le PSG affrontera le vainqueur du match entre l'Atlético de Madrid et Dortmund.

Programme des quarts de finale de la Ligue des champions

Match aller : Le 9 ou 10 avril, match retour le 16 ou 17 avril

Arsenal - Bayern Munich

Atlético de Madrid - Dortmund

Real Madrid - Manchester City

PSG - FC Barcelone

Programme des demi-finales de Ligue des champions

Vainqueur de Atlético-Dortmund - Vainqueur de PSG-Barça

Vainqueur d'Arsenal-Bayern - Vainqueur de Madrid-City