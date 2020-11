LdC : Le PSG arrache une victoire miraculeuse !

Dans : PSG.

Ligue des champions

Phase de groupe - 4e journée

Parc des Princes

PSG bat Leipzig : 1 à 0

But : Neymar (11e sp) pour le PSG

Le PSG a fait un pas important vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant Leipzig (1-0) après un match insipide.

Placé dans l'obligation de s'imposer contre Leipzig, après sa défaite en Allemagne juste avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain ouvrait le score dès la 11e minute grâce à un penalty transformé par Neymar (1-0), suite à une faute très très légère sur Di Maria. A l'exception de cela, le PSG rendait une copie totalement insipide face à la formation de Nagelsmann, MBappé et ses coéquipiers étant en dessous de tout durant ces premières 45 minutes, même si l'essentiel était là puisque le club de la capitale menait à la pause alors que la formation allemande méritait clairement mieux.

Dans le second acte, le scénario ne changeait pas, Leipzig prenant le Paris Saint-Germain à la gorge d'autant plus facilement que l'équipe de Tuchel touchait le fond en matière de jeu. Navas avait du travail, mais le PSG tenait le score. Le champion de France rendait clairement sa plus mauvaise copie en Ligue des champions depuis bien des années, et le fait de pouvoir gagner cette rencontre relevait du miracle. Les dernières minutes étaient étouffantes, même si Paris desserrait un peu l'étau grâce à Verratti, entré à la 83e. Mais le PSG tenait bon et décrochait un succès précieux pour la course aux 8es de finale de la Ligue des champions. Pour la manière, on repassera.