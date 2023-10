LdC ‍: La VAR oublie une main, un but de Newcastle fait polémique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Malmené à Newcastle, le PSG a en plus été victime d'une grossière erreur d'arbitrage, et cela malgré l'utilisation de la VAR sur le deuxième but des Magpies.

Les champions de France prennent l'eau à St James' Park et s'il n'y a rien à redire sur l'ouverture du score signée Almiron après une relance ratée de Marquinhos (1-0, 17e), il n'en va pas de même avec la réalisation de Burn juste avant la pause (2-0). Sur une action confuse devant le but de Donnarumma, l'attaquant de Newcastle trompait le gardien italien du PSG, le ballon entrant très clairement dans le but malgré une parade de ce dernier. Mais dans un premier temps le but était refusé pour une position de hors-jeu, inexistante après l'utilisation de la vidéo. Cependant, dans l'action, il était très clair que Lascelles touchait le ballon de la main avant le but, et il aurait été logique que la réalisation des Magpies soit annulée par Istvan Kovacs, arbitre de la rencontre. Mais, à la grande colère des joueurs du PSG, et notamment d'Hakimi, averti, cela n'a pas été le cas, et les Anglais mènent donc 2-0 à la pause.