LdC fém : Le PSG se rate aussi, triste soirée française

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions féminine, quart de finale aller

Parc des Princes

PSG-Wolfsbourg 0-1

But : Janssen (62e sur pen.)

Expulsion : De Almeida (61e) pour le PSG

Le PSG a montré un beau visage, dominant la majorité des débats. Néanmoins, la soirée parisienne a basculé en une minute. Karchaoui pensait bénéficier d'un penalty mais la VAR intervenait et jugeait le tacle de la défenseure allemande licite. Quelques secondes plus tard, cette même VAR offrait un penalty à Wolfsbourg pour une main de De Almeida. Celle-ci était exclue pour un deuxième carton jaune. Janssen transformait la sentence pour donner un but d'avance à Wolfsbourg avant le match retour jeudi prochain (18h45).