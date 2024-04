Lamine Yamal au PSG, Paris prépare une nouvelle offre folle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lamine Yamal a montré ses qualités mercredi soir lors de la victoire du FC Barcelone au Parc des Princes. De quoi conforter le PSG dans son désir de recruter la pépite catalane.

A 16 ans, Lamine Yamal affole les compteurs, et l’attaquant du Barça est bien parti pour devenir l’une des stars mondiales du football. Les défenseurs du Paris Saint-Germain l’ont compris lors du quart de finale aller de Ligue des champions, tenir en respect le jeune prodige barcelonais n’est pas chose simple, et cela risque d’être encore le cas mardi soir au stade olympique de Montjuic. Dans les coulisses, les dirigeants espagnols font le forcing pour offrir une prolongation digne de ce nom à l’attaquant dont le contrat s’achève en 2026. Car Joan Laporta le sait, le danger rôde autour de Lamine Yamal, Mundo Deportivo ayant affirmé il y a quelques semaines que le PSG avait déjà fait une offre à 200 millions d’euros pour s’offrir l’ailier droit des Blaugrana. Une offre refusée, mais qui montre que Paris n’est pas insensible aux talents de l’international espagnol. Et l’histoire n’est pas finie.

#PSG are interested in #Barça’s top talent Lamine #Yamal (born in 2007). His contract expires in 2026 and #FCB are already working to extend, even if #Paris are ready to submit to #Barcelona an amazing bid to try sign the winger. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 14, 2024

Spécialiste italien du mercato, Nicolo Schira révèle que Lamine Yamal est au cœur d’une gigantesque bataille entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. « Le PSG s’intéresse au top talent du Barça, Lamine Yamal. Son contrat se termine en 2026 et le FCB travaille déjà pour le prolonger, même si Paris est prêt à soumettre une offre incroyable pour tenter de recruter l’ailier », explique notre confrère. Loin de la France et de l'Espagne, Nicolo Schira ne peut pas être soupçonné de faire de l'intox à quelques jours du match retour de Ligue des champions comme certains l'ont aussitôt accusé sur les réseaux sociaux. Mais, quel que soit l'intérêt de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos pour Lamine Yamal, il est évident que le FC Barcelone ne sera pas une proie facile dans ce dossier, les épisodes Neymar et Dembélé étant encore dans toutes les mémoires du côté de la capitale de la Catalogne.

Le PSG ne mettra pas 200ME sur un joueur

Cependant, des sources internes au PSG ont récemment balayé d'un revers de la main l'idée même que les champions de France puissent mettre 200 millions d'euros pour un joueur aussi doué soit-il, les folies de l'époque Neymar étant terminées. Et même si Lamine Yamal donne le vertige sportivement et peut faire oublier le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, on voit mal le président qatari du Paris Saint-Germain tourner aussi rapidement le dos à son nouveau projet, à savoir recruter des joueurs français et sans avoir à débourser une montagne d'or. Ou alors, Nasser Al-Khelaifi a une nouvelle fois changé d'avis, ce qui ne serait pas une colossale surprise.