Lamine Yamal est un poison, il promet l'enfer au PSG

Par Corentin Facy

Lamine Yamal sera indiscutablement le danger n°1 pour la défense du PSG ce mercredi contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, et ce n’est pas Omar Da Fonseca qui va dire le contraire.

Probablement opposé à Nuno Mendes mercredi soir lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Lamine Yamal sera un joueur à surveiller comme le lait sur le feu pour l’arrière-garde parisienne. Dribbleur hors pair, l’international espagnol est l’un des hommes forts de Xavi depuis plusieurs semaines. Auteur de six buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’attaquant de 16 ans doit encore améliorer son efficacité. Mais ses dribbles et sa vitesse sont capables de faire craquer n’importe quelle défense, et le PSG devra y être très vigilant ce mercredi soir au Parc des Princes. Ce n’est pas Omar Da Fonseca qui va dire le contraire.

Commentateur de la Liga sur BeIn Sports, l’ancien joueur argentin du PSG a donné son avis sur Lamine Yamal dans un entretien accordé au journal Ouest France. « C’est un joueur qui déroge au football moderne. Il n’est pas du tout physique, avec des muscles de partout, il ne fait pas de stats, ce n’est pas un joueur de data. Quelque part, on peut dire que c’est une gazelle avec beaucoup d’imagination, d’inspiration, un corps très frêle, mais il a une manière de jouer très légère avec sa technicité. Son visage incarne la jeunesse, et on sait que le côté image représente beaucoup dans le foot. Il a été présent quand Lewandowski a eu un peu de plus de difficulté. Quand l’équipe n’allait pas très bien, Lamine a mis la lumière par-dessus une ombre. Il a créé beaucoup d’expectatives car il a un jeu de risque, de dribble, c’est évidemment un joueur différent » a lancé Omar Da Fonseca, avertissant le PSG sur le danger permanent que représente Lamine Yamal pour une défense. En très grande forme, l’attaquant de 16 ans né à Esplugues de Llobregat sera à serrer de près, sans quoi il pourrait faire de véritables ravages ce mercredi au Parc des Princes.