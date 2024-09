La voie est libre pour un attaquant à 100 ME, le PSG fonce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas vraiment rassuré lors du dernier marché des transferts estival. Le club de la capitale pourrait néanmoins faire quelques retouches dans les prochaines semaines.

Le PSG a parfaitement débuté sa saison en Ligue 1. Luis Enrique sait néanmoins que ce nouvel exercice sera long et difficile à gérer avec tous les matchs au programme pour les Franciliens. D'ailleurs, nombreux étaient les fans et observateurs à vouloir que le Paris Saint-Germain se renforce considérablement lors du dernier mercato estival. Cependant, Luis Enrique a misé sur la stabilité. Seulement quatre joueurs ont débarqué. Pas de quoi vraiment rassurer, surtout que le PSG doit déjà déplorer quelques blessures en cette période de trêve internationale. L'hiver prochain, il ne serait pas étonnant de voir les champions de France rectifier le tir et se renforcer. Notamment dans le secteur offensif.

Gyokeres au PSG, l'espoir renait dans la capitale

Selon les informations de PSGInsideActus, le PSG pourrait bientôt passer à l'action pour enrôler Viktor Gyokeres. Le Suédois ne cesse d'impressionner, que ce soit en sélection ou sous les couleurs du Sporting. Cet été, Paris était apparemment intéressé mais sa clause, fixée à 100 millions d'euros, a refroidi la direction du club de la capitale française. Mais d'après cette source, le Paris Saint-Germain ne lâche pas le morceau et veut tenter sa chance prochainement. Le Sporting aurait même assuré à Gyokeres qu'un départ serait possible en cas de proposition satisfaisante. Plus besoin donc de lever une quelconque clause pour les champions de France. Cette saison avec le club de Lisbonne, le joueur de 26 ans a déjà planté 7 buts et délivré 3 passes décisives en 5 matchs disputés toutes compétitions confondues. Des statistiques impressionnantes, surtout après un exercice précédent déjà canon. Outre le PSG, Arsenal, Chelsea et l'AC Milan sont également dans le coup.