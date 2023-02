La victoire ou viré, Galtier est menacé à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG sait qu'il ne doit pas perdre ce dimanche contre l'OM sous peine de se mettre en grand danger en Ligue 1, et cela alors que Paris est également menacé en Ligue des champions. Pour Christophe Galtier, l'heure est grave, car l'entraîneur est en danger.

Dans la foulée de la victoire arrachée par Paris dimanche dernier contre Lille, l’entraîneur des champions de France avait confié ne pas du tout se sentir menacé, affirmant avoir la confiance totale de ses dirigeants, et notamment de Nasser Al-Khelaifi. Cependant, Christophe Galtier connaît trop bien le football pour ne pas se douter que les responsables qataris n’ont pas l’intention de voir le PSG exploser sous leurs yeux sans rien faire. Alors qu’en Ligue 1 le destin du club de la capitale peut basculer ce dimanche du côté du Vélodrome, cela pourrait également être le cas dans dix jours à Munich en Ligue des champions. Autrement dit, le fusible Galtier peut sauter, et peut-être même plus vite que l’on ne le pense. C’est ce qu’explique notamment RMC à quelques heures du choc OM-PSG.

Galtier en danger à Paris, c'est clair

Pour Fabrice Hawkins, l’heure est grave pour Christophe Galtier. « La situation de Galtier reste fragile. Les prochaines échéances en championnat, et surtout en Ligue des champions face au Bayern, seront déterminantes pour son futur », précise le journaliste. Depuis quelques jours, les noms circulent pour remplacer le technicien français dès maintenant, notamment celui de Thomas Tuchel, mais pou l’instant si le coach allemand a effectivement un contact avec les dirigeants du PSG, rien n’est réellement très avancé. Dans le Journal du Dimanche, Damien Burnier confirme que les choses sont tendues pour Christophe Galtier quoique ce dernier dise. « Sous contrat jusqu’en 2024, il sait son poste fragile par définition, son CV pas assez clinquant pour l’absoudre d’une éventuelle déconvenue et que Doha rêve toujours de Zinédine Zidane. Le voilà à un carrefour, chargé d’élaborer un plan de relance dont la pertinence sera jaugée à Marseille puis à Munich », prévient le journaliste du JDD.

Dans L’Equipe, on annonce également bien des tourments pour Christophe Galtier en cas de résultat négatif au Vélodrome. « L’entraîneur parisien sait bien qu’il n’a pas intérêt à perdre ce match s’il veut s’épargner une houle encore plus forte que ces dernières semaines », prévient Mélisande Gomez. Du côté des supporters du PSG, déjà bien sur les nerfs depuis l'élimination en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, un faux pas en championnat contre l'OM serait cette fois la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Vendredi, lors de l'entraînement devant 33.000 supporters au Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris n'a pas particulièrement ciblé Christophe Galtier, mais la réaction de ce dernier lors deuxième but de l'OM contre le PSG avait déjà bien agacé, et c'est peu dire que si son équipe s'incline encore face au rival historique, alors le fusible pourrait sauter. Sur les réseaux sociaux, on commence cependant à se demander si la valse des entraîneurs ne témoigne pas d'une certaine faillite du système qatari. « Objectivement quel grand coach voudrait se lancer dans ce bourbier. Tant qu’on n’aura pas de stratégie claire, personne ne voudra de nous. Genre qu’est ce qu’un Enrique ou un Zidane va venir foutre dans ce bordel à tous les étages ? », s'interroge un fan du PSG. Voilà peut-être ce qui peut sauver Galtier jusqu'à la fin de la saison, mais ce n'est même pas certain.